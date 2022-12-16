Деньги 16 декабря 2022, 18:54 Apple — и точка. Решится ли американская корпорация уйти из России, превратив айфоны в «кирпичи»? 😧 Экономист Змиев: Apple закроет российские офисы, но с рынка не уйдет РИА «Новости»

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В компании Apple задумались о закрытии офисов в Москве. По информации РБК, американская компания как минимум покинет штаб-квартиру в бизнес-центре «Романов-двор». Ранее в Минцифры заявили, что готовят законопроект, который обяжет Apple разрешить в России установку на «яблочные» устройства приложений из сторонних магазинов. Может ли это стать последней каплей и поставить точку в вопросе присутствия IT-гиганта в стране?

Политика с экономикой

У Apple, кроме политических, есть другие причины закрыть штаб-квартиры в российской столице, заверил «360» экономист и бизнесмен Евгений Змиев. Конечно, руководство компании таким образом продемонстрирует властям США, что старается соблюдать санкции.

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Но не стоит забывать о финансовой подоплеке. Банальная экономия расходов и перенос всех бизнес-процессов в интернет, по словам экономиста, играют существенную роль в желании Apple отказаться от дорогостоящей аренды в центре Москвы.

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Пандемия показала, что наличие офиса вообще ничего не значит, главное — иметь возможность связаться дистанционно. Все бизнес-вопросы отлично решаются без офиса Евгений Змиев.

В ближайшем будущем руководство Apple, скорее всего, примет решение о том, что продажами будут управлять непосредственно из США, добавил эксперт.

Редактор интернет-издания «Ридус», автор статей о гаджетах и технологиях Артем Багдасаров заявил в беседе с «360», что возможное решение Apple закрыть свои представительства прекрасно укладывается в устоявшуюся тенденцию.

«Многие западные компании сейчас закрывают свои офисы. По ряду причин. В основном из-за разрыва финансовых потоков — сложно вести деятельность. Ну и политический фактор, конечно», — прокомментировал он происходящее.

Напомним, почти сразу после начала спецоперации на Украине Apple объявила, что отменяет доставку товаров из своего онлайн-магазина. Затем появились сообщения о приостановке всех продаж на территории России. В марте компания отключила для российских карт сервис Apple Pay.

В конце сентября «Ведомости» сообщили, что руководство компании приняло решение вывезти большую часть сотрудников в Киргизию.

И точка?

Отдавать конкурентам российский рынок Apple не станет, считает Змиев.

«Apple ни за что не откажется от России. Хотя бы потому, что это все-таки интересный рынок, интересная часть бизнеса, пусть и небольшая в мировом масштабе», — сказал бизнесмен.

По данным РБК, выручка российского юрлица «Эппл Рус» по итогам 2021 года составила 386 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 11 миллиардов. Годовая выручка компании Apple за 2021-й при этом — 124 миллиарда долларов, или около 7,9 триллиона по сегодняшнему курсу.

РИА «Новости»

Однако такой радикальный сценарий, как продажа бизнеса Apple и создание компании типа «Яблоко — и точка», невозможен, уверен Змиев. Причина в том, что Apple представляет собой единый бизнес мирового масштаба и выделить какое-то подразделение отдельно в России технологически невозможно.

Превратятся ли «яблоки» в «кирпичи»

Артем Багдасаров напомнил, что негативный прецедент уже есть. Компания Cisco Meraki просто взяла и заявила, что с 21 декабря отключит свои роутеры на территории России, вычисляя их по геолокации.

Что касается айфонов — сказать сложно, все-таки даже в Иране люди «яблоками» пользуются, пусть и с костылями, но даже прошивку обновлять там можно Артем Багдасаров.

Змиев постарался развеять главный страх «яблочников». Экономист уверен, что Apple останется в России и не перестанет обслуживать айфоны. В противном случае компания может потерять доверие клиентов по всему миру: ведь если поступить так с россиянами, запаникуют и пользователи в других странах.

«Никто в Apple не собирается создавать прецедент, который сильно ослабит их конкурентное преимущество», — подытожил бизнесмен.