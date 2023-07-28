Эксклюзив 28 июля 2023, 12:39 Аналитик не увидел причин для дальнейшего ослабления рубля Аналитик Голубовский: фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля нет Pxhere

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Весомых причин для дальнейшего ослабления рубля нет, но на российскую валюту может повлиять ситуация на мировом рынке. Об этом рассказал «360» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Россияне начали чаще продавать валютные запасы из-за ослабления рубля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на крупные банки.

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Голубовский назвал прогнозы по ситуации с национальной валютой неблагодарным делом. Однако даже сейчас российский бюджет сводится с профицитом, обратил внимание аналитик.

«Даже без учета дивидендов Сбербанка в прошлом месяце он был профицитный, торговый баланс с профицитом. Каких-то фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля нет», — подчеркнул собеседник «360».

С чисто экономической точки зрения сейчас валюту лучше продавать, чем покупать, продолжил Голубовский. Однако это не отменяет факта, что финансовая ситуация в мире далека от стабильности, отметил специалист.

Он напомнил, что весной уже была волна банковской паники в США. Аналитик не исключил новые экономические эксцессы.

«Несмотря на то, что данные, которые выходят по американской экономике, вроде как, сильные и обнадеживают, не значит, что с финансами при таких процентных ставках сейчас у них там все в порядке. Как правило, такие эксцессы сопровождаются падением цен на сырье и ростом доллара на глобальном рынке. Это может отразиться, в том числе, и на нашем рынке в силу того, что у нас курс рубля определяется торговым балансом, но с некоторым временным лагом», — пояснил Голубовский.

Собеседник «360» не смог со стопроцентной уверенностью сказать, что ослабление рубля закончилось. Однако укрепление национальной российской валюты он назвал более вероятным сценарием при условии, что не будет глобальных изменений.