Эксклюзив 14 июня 2023, 19:14 Альтернативный «Мир» для России. Здоровая конкуренция или лишние траты? Экономист Корнеев: оператор «Мир» отлично работает, России не нужна альтернатива РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участники финансового рынка обсуждают создание конкурентного оператора Национальной системе платежных карт. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, так можно будет «придать дальнейшее динамичное ускорение развитию», «сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование». Однако экономист Валерий Корнеев объяснил «360», почему «Мир» уже закрывает все потребности россиян.

Далее — прямая речь.

Нужен ли России новый платежный оператор

Я не вижу необходимости в создании альтернативы, это лишние траты. НСПК — общегосударственная система, куда подключены все банки, имеющие к этому отношение.

На зарубежные рынки мы можем выходить достаточно эффективно. Единственное, что нас сдерживает, — санкции против банков.

Соцсети

Сможет ли новый оператор закрыть вопрос с оплатой зарубежных услуг

Шансов, что с территории России можно будет оплатить зарубежные сервисы и подписки, при наличии нового оператора нет. Это зависит не от оператора, а от позиции американского Госдепартамента, который заставляет остальные страны опасаться вторичных санкций.

Они отказываются от участия в нашей системе. Появление еще одного оператора никак не облегчит россиянам возможность оплачивать товары и услуги.

РИА «Новости»

Может ли ИИ сделать нового оператора конкурентоспособнее

Искусственный интеллект — вещь, которая ничего нового пока не создает. Она использует то, что уже создано. Чат-боты и какие-то структуры, массово собирающие информацию, компилируют и делают что-то среднее.

Для банковских работников он может быть заменой, но не сможет решать поставленные проблемы. Конечно, можно создать внутренний интеллект — программу, которая будет решать вопросы сотрудников. Но нужно ли нам это? Миллионы безработных в стране не нужны.