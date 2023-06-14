14 июня 2023, 19:14
Альтернативный «Мир» для России. Здоровая конкуренция или лишние траты?
Экономист Корнеев: оператор «Мир» отлично работает, России не нужна альтернатива
Участники финансового рынка обсуждают создание конкурентного оператора Национальной системе платежных карт. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, так можно будет «придать дальнейшее динамичное ускорение развитию», «сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование». Однако экономист Валерий Корнеев объяснил «360», почему «Мир» уже закрывает все потребности россиян.
Далее — прямая речь.
Нужен ли России новый платежный оператор
Я не вижу необходимости в создании альтернативы, это лишние траты. НСПК — общегосударственная система, куда подключены все банки, имеющие к этому отношение.
На зарубежные рынки мы можем выходить достаточно эффективно. Единственное, что нас сдерживает, — санкции против банков.
Сможет ли новый оператор закрыть вопрос с оплатой зарубежных услуг
Шансов, что с территории России можно будет оплатить зарубежные сервисы и подписки, при наличии нового оператора нет. Это зависит не от оператора, а от позиции американского Госдепартамента, который заставляет остальные страны опасаться вторичных санкций.
Они отказываются от участия в нашей системе. Появление еще одного оператора никак не облегчит россиянам возможность оплачивать товары и услуги.
Может ли ИИ сделать нового оператора конкурентоспособнее
Искусственный интеллект — вещь, которая ничего нового пока не создает. Она использует то, что уже создано. Чат-боты и какие-то структуры, массово собирающие информацию, компилируют и делают что-то среднее.
Для банковских работников он может быть заменой, но не сможет решать поставленные проблемы. Конечно, можно создать внутренний интеллект — программу, которая будет решать вопросы сотрудников. Но нужно ли нам это? Миллионы безработных в стране не нужны.
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