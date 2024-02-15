Деньги 15 февраля 2024, 17:09 Один разрушит всю цепочку. Почему альтернативные сделки стали популярны у россиян Ипотечный брокер Ракута перечислил основные сложности альтернативной сделки Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Высокие ставки по ипотеке и жесткие правила кредитования вынуждают россиян обращаться к старым способам купить квартиру. Вторичный рынок и альтернативные сделки теперь выглядят привлекательнее, чем новостройки и кредиты на несколько десятков лет. Почему такой формат снова стал популярен и какие нюансы скрывает выгодная, на первый взгляд, сделка — в материале «360».

Покупка квартиры в обход ипотеки

В Москве на рынке вторичной недвижимости с начала января 2024 года наметился тренд к альтернативному формату купли-продажи, заявила компания по анализу недвижимости. Он стал предпочтительным примерно для 60% покупателей, что значительно превышает уровень конца 2023 года — на 30%.

Одна из причин — высокие процентные ставки по ипотеке, которые делают приобретение через банк непосильным для многих россиян.

Снижение спроса на вторичку в три раза и стагнация рынка также сказываются на этой тенденции.

Покупатели, сталкивающиеся с трудностями при решении жилищного вопроса с использованием собственных средств или не способные позволить себе кредит под 17-18% годовых с ежемесячными платежами в размере 200-300 тысяч рублей, все чаще обращаются к альтернативным сделкам.

Это позволяет им найти более гибкие и доступные варианты приобретения недвижимости.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Аналитики напомнили, что тренд к альтернативным сделкам на столичном рынке вторички имеет предысторию. До 2005 года, когда новостроек в Москве практически не было, а спрос на жилье, наоборот, был высоким, альтернативные сделки пользовались популярностью. Покупатели обменивались квартирами и выстраивали цепочки обмена.

Время кризисов и застоя часто стимулирует спрос на альтернативные сделки, поскольку люди стремятся использовать наличные средства вместо того, чтобы оставлять их без дела. Такая же ситуация была на рынке недвижимости в 2010 году и в период с 2014 по 2016 год.

Специалисты указали на то, что доля альтернативных сделок может продолжить расти и достичь еще 10% к концу 2024-го.

Что такое альтернативная сделка

Альтернативные сделки можно совершить только в том случае, если у потенциального покупателя есть собственная недвижимость, уточнил в разговоре с «360» ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Допустим, у человека есть однокомнатная квартира и он хочет улучшить жилищные условия: переехать в другой район и увеличить квадратные метры до двушки.

«При альтернативе у человека всегда в собственности есть какой-то объект недвижимости. Соответственно, когда стоит задача улучшить жилищные условия или переехать, сделка возможна только при условии продажи объекта и одновременной покупки другого. Разорвать эти сделки невозможно», — предупредил эксперт.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сложности и нюансы альтернативной сделки

Человек, продающий квартиру, должен найти покупателя и подобрать себе новый объект недвижимости, при этом сопоставив сделку купли-продажи. Основная сложность, по мнению эксперта, — затруднительная организация и «сбор» самой сделки из-за дополнительных участников.

«Бывает так, что покупатель приобретает квартиру также по альтернативе, тогда выстраивается определенная цепочка, которая может начинаться от двух квартир и заканчиваться пятью. По факту все это — одна сделка, но с огромным числом участников», — добавил Ракута.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Такие сделки могут со временем «развалиться» на разных этапах — покупатель или продавец в любой момент может отказаться от участия.

Тем не менее сейчас рынок вторички в России — в стагнации, а альтернативные сделки — самый оптимальный вариант выхода из ситуации, когда нужно приобрести именно готовое жилье. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Покупатели могут купить квартиру на вторичном рынке с ипотекой, отметил эксперт. Но ни о каких 20-30 миллионах на несколько десятков лет здесь не может быть и речи.

По словам брокера, если покупатель решился на кредит, максимальная сумма займа может быть до четырех миллионов рублей. Подавляющее большинство укладываются в два-три миллиона.

«Даже при условии, что сейчас ипотечная ставка составляет 17%, ежемесячный платеж по такому виду займа будет достаточно комфортным. Россияне покупают квартиры по альтернативной сделке еще потому, что через год-полтора ставку могут снизить и объект можно будет рефинансировать», — рассказал Дмитрий Ракута.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Несмотря на привлекательные условия по ипотеке, альтернативные сделки остаются в категории сложных.

При их организации существует много тонкостей и нюансов, в частности по расчетам, взаимодействию с продавцом и покупателем, правильному ведению документации со сроками регистрации, освобождения и переезда в квартиру, перечислил Ракута.

«При альтернативе, конечно, лучше не самостоятельно, а при помощи профессионала организовывать весь процесс. Чем больше и сложнее сделка, тем выше шансы, что она может сорваться. При работе со специалистом есть вероятность, что все участники в результате выполнят обязательства и улучшат свои жилищные условия», — заключил ипотечный брокер.