14 августа 2023, 14:54
(обновлено: 14 августа 2023, 16:00)
Альтернатива токсичным валютам. Гонконгский доллар и эмиратский дирхам могут заменить доллар
Экономист Разуваев заявил, что для сбережений дирхам ОАЭ надежнее, чем гонконгский доллар
Аналитики отмечают, что в условиях нестабильной экономики стоит присмотреться к гонконгскому доллару как альтернативе американскому. Курс стабильный и достаточно щадящий для рубля. Однако эта китайская национальная валюта ходит по пятам своего американского покровителя. Почему о гонконгском долларе заговорили именно сейчас и действительно ли это лучшая альтернатива «недружественным» иностранным валютам, разбирался «360».
Альтернатива «токсичным» валютам
В условиях слухов о нестабильности российской экономики все больше россиян обращают внимание на гонконгский доллар как альтернативу для сохранения своих финансов.
Курс гонконгской валюты к доллару США, поддерживаемый Центробанком Гонконга, остается стабильным и за последний месяц вырос на один рубль, достигнув отметки в 12,59 рубля. В то же время курс доллара и евро к рублю продолжает увеличиваться.
В такой ситуации эксперты порекомендовали обратить внимание на гонконгский доллар, который представляет собой стабильную валюту.
Стабильный курс гонконгской валюты и относительная независимость от мировых финансовых волнений делают ее привлекательным вариантом для инвестирования.
Но ограничения и санкции могут коснуться и этой денежной единицы, указывая на очевидные риски, отметил в разговоре с «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.
Конечно, в современных условиях возникают самые экстравагантные способы спасения, которые, как правило, не работают.
Дмитрий Адамидов
аналитик, основатель Telegram-канала Angry Bonds
Хоть гонконгский доллар — это и национальная валюта, но он ходит по пятам своего американского покровителя. При том что, если сейчас начнется массовая закупка иностранной валюты, это может привести к череде новых проблем, предположил эксперт.
По словам Адамидова, при массовой закупке может взлететь курс, и продать валюту в дальнейшем будет проблематично.
Вообще, идея перехода к гонконгскому доллару ненова, заявил «360» экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, россияне больше склоняются к дирхамам ОАЭ, так как они находятся вне политических рисков.
Как доллар оказался в Китае?
Почему валюта Гонконга — не юань?
Исторически Гонконг был британской колонией, но в денежном обращении использовали испанские доллары и применяли их в торговле стран Азии вплоть до XX века. После отмены серебряного стандарта Гонконг начал выпускать собственный доллар, привязанный к фунту, а затем к доллару США.
Гонконг — особая территория Китая. До недавних пор район на юго-востоке страны был под протекторатом Великобритании. По договору между КНР и Соединенным Королевством за Гонконгом закрепили право автономии в сфере валютной политики.
Гонконг приобрел статус Специального административного района (САР) в составе Китая со своей конституцией, а также независимыми административным, налоговым, финансовым и прочими законодательствами.
Свой среди чужих: гонконгский доллар
Пекин согласился сохранить гонконгский доллар как полноправную местную валюту, не мешать свободному движению капитала внутри САР и самостоятельному участию территории в разного рода международных торговых организациях.
Эмиссия местных долларов осуществляется не властями, а коммерческими банками. Однако контроль над денежной массой все равно существует. Местный надзорный орган — Валютное управление Гонконга — выполняет функции Центробанка, но не играет роль полностью независимой организации.
Валютное управление Гонконга — часть исполнительной власти, которая подчиняется министру финансов Гонконга.
Власти, как и другие Центробанки, покупают и продают доллары США за счет резервов. Первоначально, в 1980-х годах, один доллар США стоил 7,8 гонконгского доллара. С середины 2000-х годов регуляторы установили узкий коридор, позволяющий валюте колебаться в пределах пяти центов.
Но, несмотря на это, гонконгский доллар жестко привязан к американскому курсу, отметил экономист Разуваев. Соответственно, он двигается к основной валюте исходя из макроэкономики США. Это может повлечь за собой риски и нестабильный курс валюты в будущем.
Так в какой валюте хранить деньги?
Если гонконгский доллар и попадет в Россию для массового использования, то использовать его будут только в личных целях. В таком случае для сбережения будут два альтернативных варианта «недружественных» валют — гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.
Согласно проведенному в конце февраля опросу «Финама», гонконгский доллар входит в пятерку самых популярных для сбережений валют у россиян — его выбрали 6,9% респондентов, сообщили «Известия».
На первом месте — рубли, их предпочитают 34,9%. Вторую строчку занимает американский доллар (28,3%), тройку лидеров замыкает юань (17,4%). При этом евро оказался на четвертом месте (8,4%).
Финансовые эксперты порекомендовали перед принятием решения о вложении средств в гонконгский доллар проконсультироваться, чтобы оценить все риски и особенности этой операции.
В целях сбережения иностранной валюты член Гильдии финансовых аналитиков отдал предпочтение дирхаму. Вокруг этой денежной единицы ОАЭ пока нет никаких треволнений, заключил Разуваев.
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