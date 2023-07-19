Криминал 19 июля 2023, 23:22 Золотое время на поиски. Как похищенную в Шахтах девочку нашли живой Куратор «Лиза Алерт» Шульга: 6-летнюю девочку из Шахт нашли живой благодаря оперативникам Freepik

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В небольшом городе Шахты в Ростовской области пропал ребенок: маленькую девочку прямо с детской площадки увел неизвестный. Ее удалось найти живой, а предполагаемого похитителя — задержать. Как шли поиски и чем закончится история для решившегося на такой поступок мужчины — в материале «360».

Увели у близких из-под носа

Шестилетняя девочка пропала в Шахтах днем 18 июля во время прогулки. Она исчезла с детской площадки на улице Хабарова: играла там, пока бабушка одевала ее младшего брата.

По данным местных Telegram-каналов, с площадки ребенок ушел в сопровождении неизвестного. Вместе их засекли камеры в местном магазине, когда мужчина покупал себе пиво, а ребенку — сладости. Потом девочку никто не видел.

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Начало поисков

Обеспокоенная бабушка ребенка незамедлительно сообщила о его пропаже. К поискам подключился буквально весь город — местные жители, полиция, волонтеры.

Куратор в отряде «Лиза Алерт» по Ростовской области Юлия Шульга рассказала «360», что информацию о пропавшей искали не только на месте, но и в Сети.

«Использовали методы опознания человека по различным ресурсам — [девочка] ушла с неизвестным ей мужчиной, и их видели в магазине. Это общеизвестное видео, которое завирусилось», — пояснила она.

Шесть человек из команды поискового отряда постоянно мониторили интернет, сравнивали фотографии подозреваемых, искали их личные профили в соцсетях. Работу, чтобы найти ребенка, они проделали огромную.

Низкий поклон нашим службам. Тут невозможно их перехвалить, потому что оперативники сработали практически моментально — Следком был всегда с нами на связи, и мы обменивались информацией. Но, скажу честно, было очень нервно. Юлия Шульга куратор в отряде «Лиза Алерт»

Шульга заметила, что с похищениями поисковики сталкиваются нечасто. Обычно команде приходится искать людей, пропажа которых никак не связана с криминалом.

РИА «Новости»

Куратор в отряде «Лиза Алерт» еще раз обратила внимание на четкую работу оперативников, благодаря которым никто не успел «испугаться слишком сильно».

«От этого никто не застрахован. Мы проводим профилактические беседы для детей и учим их, как распознавать чужого и своего. В разговорах учим фразе „Ты мне чужой, и я тебя не знаю“, чтобы окружающие поняли, что здесь что-то не так, и минимизировать такие случаи», — пояснила собеседница «360».

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Примерно раз в три месяца, по словам волонтера, поисковый отряд получает тревожные сигналы от местных жителей насчет подозрительных личностей, которые слоняются около детских площадок. В таком случае команда незамедлительно передает информацию правоохранительным органам.

«Быстрое обращение за помощью гарантирует половину успеха. Конечно, всегда есть риск не успеть, но при похищении, по среднему расчету, есть три часа — так называемое золотое время»», — объяснила куратор в отряде «Лиза Алерт».

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Работа полиции и волонтеров

Эффективная работа сотрудников полиции, волонтеров и регионального Следкома позволила найти ребенка в сжатые сроки. Просмотрев множество записей с камер видеонаблюдения, оперативникам удалось опознать мужчину на кадрах. Поздно вечером в день пропажи пресс-служба ростовского СК заявила, что девочку нашли живой.

«В ходе проведенных сотрудниками регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой», — отметили в ведомстве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что пропавшего ребенка обнаружили у дома предполагаемого похитителя. Им оказался 41-летний житель Шахт. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов его действий.

В правоохранительных органах сообщили РИА «Новости», что при первичном осмотре врачи не нашли у ребенка видимых телесных повреждений.

Предполагаемый похититель девочки — кто он

У подозреваемого в похищении шестилетней жительницы Шахт за плечами несколько судимостей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По данным телеканала, в 2014 году мужчина отбывал наказание по статье об изнасиловании.

В его «послужном списке» — грабеж, разбой и кража, за которые он тоже сидел. В общей сложности за последние 18 лет шахтинца судили четыре раза. За похищение несовершеннолетней ему грозит новый срок — до 12 лет колонии.

Правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев в разговоре с «360» отметил, что при принятии решения и вынесения приговора прошлые судимости подозреваемого обязательно учтут.

РИА «Новости»

На допросе мужчина так и не смог внятно объяснить следователям, зачем увел ребенка. Он сказал, что поговорил с девочкой, спросил, где та живет, а затем повел к себе. В магазине действительно купил себе пива, а ей — сладости. Дома смотрел с ребенком телевизор.

Девочку отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По данным местных СМИ, с ней провели беседу с участием законного представителя и психолога. Выяснилось, что ничего плохого мужчина ей не сделал. Окончательные выводы о случившемся предстоит сделать следователям.

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Преступление и наказание

Управляющий партнер юридической фирмы «ГК Лилал» Кирилл Гавриличев в беседе с «360» заметил, что ситуация с похищением ребенка, на первый взгляд, странная и вызывает ряд вопросов.

«Формально для закона в действиях мужчины можно усмотреть признаки похищения. Но вопрос спорный, так как у похищения должен быть мотив — как похитивший будет использовать похищение или самого похищенного. Домысливание о возможном развитии событий — не основание для ответственности», — подчеркнул он.

Возможное наказание, добавил Гавриличев, прошлые судимости жителя Шахт действительно сделают более тяжким. Юрист отметил, что срок заключения за похищение заведомо несовершеннолетнего предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы. Поэтому шанс попасть за решетку надолго у мужчины действительно велик.