Эксклюзив 31 июля 2023, 19:04 Житель Раменского убил соседа, пырнул ножом второго и покончил с собой СК возбудил дело после смертельной поножовщины в квартире в Раменском

Читать 360tv в

Ссора соседей в одном из домов в Раменском закончилась смертью двух человек. Один из погибших — мужчина, который набросился с ножом на других жильцов, а потом свел счеты с жизнью. Второй — человек, которому он успел нанести тяжелые ранения. Третий участник конфликта сейчас находится в реанимации.

Поножовщина произошла 31 июля. Региональный ГСУ СК РФ уже возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Реклама

По данным следствия, подозреваемый во время конфликта нанес двоим соседям ножевые ранения, после чего покончил с собой.

«Один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй обратился за помощью к соседям», — уточнили в пресс-службе.

На место вызвали скорую помощь и полицию. Выжившего доставили в больницу.

Родители пострадавшего мужчины в беседе с «360» рассказали, что их сын знал обоих мужчин давно, с подозреваемым не конфликтовал и никак не задевал его. Что могло стать причиной такой жестокости, непонятно.

По словам матери потерпевшего, никто из троих мужчин не работал, но сын собирался на этой неделе решить вопрос с трудоустройством.

«Он не пил, не кричал, не ругался ни с кем. В этот день даже музыки не было. Они (потерпевший и второй сосед, получивший смертельные ранения — прим. ред.) погуляли на улице, пришли домой, и тут все произошло», — поделилась женщина.

Когда в квартире произошла потасовка, никто из других соседей не отреагировал, потому что не было никаких криков, громких звуков, а многие уже легли спать, добавила она.

Отец раненого добавил, что сейчас сын находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«У него одно ранение в область сердца. Должен выжить, молодой ведь. Инвалидом бы не стал», — вздохнул он.

Мужчина обратил внимание, что подозреваемый вел в основном ночной образ жизни, играл в компьютерные игры.

«Днем спал, не видать его. Возможно, [перед тем как произошла ссора] он вышел поесть ночью», — предположил собеседник «360».

Свидетелей и очевидцев происшествия уже допросили следователи и криминалисты. С места изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для следствия.

В рамках дела проведут биологическую, судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.