06 сентября 2023, 12:45
«Жили сами по себе». Сжегшая мертвого ребенка семья староверов из Приамурья была замкнутой и странной
«360»: сжегший мертвого младенца в Приамурье старовер почти не общался с людьми
Семья староверов в селе Новотроицкое Благовещенского округа Приамурья, глава которой сжег тело мертвого младенца после родов жены, практически не общалась с людьми. Соседи рассказали «360», что у супругов было четверо детей, но те не ходили в школу.
«Они были закрыты, детей в школу не отправляли — на домашнем обучении постоянно были», — поделился собеседник издания.
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Староверы держали хозяйство: двух или трех лошадей, коз, баранов, двух больших алабаев.
«Они ни с кем не общались в нашей деревне», — добавил сосед.
У староверов был свой ларек, где они продавали лепку, квас и чай. Мужчина казался соседу совершенно нормальным. Сначала тот даже не поверил в то, что он сжег своего новорожденного ребенка в печи, а тело мертвой супруги на машине отвез в морг.
«Он называет себя старовером. У него еще есть друзья или родственники. Я видел, они пару раз к нему приезжали, живут на этой улице, только дальше. У них тоже дети есть», — отметил он.
Другая соседка Елена назвала семью староверов странной.
«Они замкнутые люди были, жили сами по себе, дети в школу не ходили, [мать] на учете по беременности ни разу не стояла, всех детей дома рожала. Странные очень люди, говорили, секта у них», — заявила она.
По предварительным данным, младенец появился на свет мертвым, поэтому мужчина решил избавиться от него. Женщина скончалась во время родов. Следователи возбудили уголовное дело.
Дети
Следственный комитет России
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