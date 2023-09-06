Эксклюзив 06 сентября 2023, 12:45 «Жили сами по себе». Сжегшая мертвого ребенка семья староверов из Приамурья была замкнутой и странной «360»: сжегший мертвого младенца в Приамурье старовер почти не общался с людьми

Читать 360tv в

Семья староверов в селе Новотроицкое Благовещенского округа Приамурья, глава которой сжег тело мертвого младенца после родов жены, практически не общалась с людьми. Соседи рассказали «360», что у супругов было четверо детей, но те не ходили в школу.

«Они были закрыты, детей в школу не отправляли — на домашнем обучении постоянно были», — поделился собеседник издания.

Реклама

Староверы держали хозяйство: двух или трех лошадей, коз, баранов, двух больших алабаев.

«Они ни с кем не общались в нашей деревне», — добавил сосед.

У староверов был свой ларек, где они продавали лепку, квас и чай. Мужчина казался соседу совершенно нормальным. Сначала тот даже не поверил в то, что он сжег своего новорожденного ребенка в печи, а тело мертвой супруги на машине отвез в морг.

«Он называет себя старовером. У него еще есть друзья или родственники. Я видел, они пару раз к нему приезжали, живут на этой улице, только дальше. У них тоже дети есть», — отметил он.

Другая соседка Елена назвала семью староверов странной.

«Они замкнутые люди были, жили сами по себе, дети в школу не ходили, [мать] на учете по беременности ни разу не стояла, всех детей дома рожала. Странные очень люди, говорили, секта у них», — заявила она.

По предварительным данным, младенец появился на свет мертвым, поэтому мужчина решил избавиться от него. Женщина скончалась во время родов. Следователи возбудили уголовное дело.