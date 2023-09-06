Эксклюзив 06 сентября 2023, 19:15 «Жаль, что так произошло». Нижегородский онколог опроверг подмену лекарств на физраствор Нижегородский онколог опроверг «360» подмену лекарств на физраствор

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Нижегородский онколог, которого заподозрили в краже и сбыте лекарственных средств и взяли под стражу, в беседе с «360» отверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что не давал медсестрам указаний вводить пациентам физраствор вместо лекарств.

«Это неправда», — ответил он на соответствующий вопрос.

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Он попросил дождаться результатов следствия.

«Мне очень жаль, что так произошло в отделении, где я работал. Надо разбираться в причинах», — отметил врач.

Ранее появилась информация о том, что правоохранители нашли в его квартире медицинские препараты. Это онколог отрицать не стал, пояснив, что в силу профессии действительно мог хранить дома какие-то лекарства, например анальгин.

«Я врач, поэтому вполне возможно, что какие-то лекарства были, я не знаю», — сообщил подозреваемый.

На вопрос о том, за что он извинился перед пациентами, когда его задержали, врач ответил: лишь за то, что ушел с приема.

Между тем свидетели в беседе со следователями рассказали, что врач в течение девяти месяцев подменял препараты некоторым пациентам, больным раком. Он якобы поручал медсестрам разбавлять лекарства и уменьшать их дозировку.

При этом СМИ писали, что онколог заменял препараты на физраствор лишь тем пациентам, у которых не было шансов выжить, чтобы сэкономить лекарства для остальных.