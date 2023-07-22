Криминал 22 июля 2023, 00:01 Аниме-вечеринка закончилась для организатора арестом. Он занялся сексом на глазах девочки-подростка Shot: организатора аниме-вечеринок арестовали за секс на глазах обманувшей его школьницы Vk.com/animenight / «ВКонтакте»

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Организатор московских аниме-вечеринок вместе с 20-летней девушкой стали фигурантами уголовного дела о развратных действиях. Заявление на мужчину написала мать 13-летней девочки. Школьница полгода посещала сомнительные тусовки, в том числе не предназначенные для ее возраста — говорила, что ей уже 18. На последней встрече она стала свидетелем любовных утех, а потом услышала рассказ о сексуальных фантазиях.

Именно на этой вечеринке любителей японских мультфильмов, сообщил Telegram-канал Shot, 37-летний организатор вместе с подругой предались разврату на глазах подростка, а после мужчина поделился со школьницей своими фантазиями о двух девушках и секс-игрушке.

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Бдительная мама

О том, что школьница собирается на аниме-вечеринку, мать узнала из разговора дочери с подругой. Решив узнать, чем живет современная молодежь, москвичка пришла в подвальный ночной клуб, где в одной из комнат она увидела дочь рядом с голым мужчиной и раздетой девушкой.

Девочка объяснила обеспокоенной родительнице, что некто Денис пытался совратить свою 20-летнюю подругу и попросил ее поприсутствовать, чтобы та не заподозрила подвоха.

Однако потенциальная жертва великовозрастного ловеласа призналась, что весь день не поддавалась на приставания организатора. Но после того, как перебрала с алкоголем, он уговорил перейти в отдельную комнату, где уже находилась школьница.

Присутствие посторонней мужчину не смутило, и он продолжил сеанс домогательства. Ненадолго отвлекшись, рассказал собравшимся, что у него есть специальная игрушка, которую хочется попробовать на девочках. Сеанс секс-просвета прервала обеспокоенная мать школьницы, которая ворвалась в комнату.

Обман анимешницы

Задержанный организатор вечеринки заявил, что сексуального контакта с 20-летней подругой у него не было. Все закончилось петтингом в трусах и поцелуями. По его словам, в последний момент он передумал вступать в половую связь.

Мужчина подчеркнул, что до последнего не знал, что в комнате находилась несовершеннолетняя. По его словам, знакомы они полгода. Все это время девушка представлялась не своим именем и говорила, что ей 18 лет, а учится она в кадетском училище.

Задержанный пояснил, что организовывает разные вечеринки. Есть ночные, куда вход только по паспортам с 18 лет, а есть дневные, где документы участников не проверяют, так как это свободная встреча, куда могут прийти все желающие.

Но на протяжении этого полугода школьнице удавалось проходить в том числе и на ночные тусовки, где она работала волонтером. Почему на отсутствие дочери не обращала внимания мать, неизвестно. Организатор добавил, что до последнего не знал возраст девочки.

По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого на два месяца. Что стало со второй фигуранткой дела, неизвестно.

Проницательная звезда

По открытой информации из социальных сетей, задержанный, кроме организации аниме-, косплей- и фурри-вечеринок также владеет студией звукозаписи, расположенной недалеко от телецентра «Останкино». Этим можно объяснить его появление на передаче «Давай поженимся» 10 лет назад.

Будущий организатор молодежных тусовок предстал перед строгим жюри во главе с Ларисой Гузеевой в качестве жениха. Актрисе молодой человек не понравился. Она назвала его психом и извращенцем.

То ли под влиянием авторитета ведущей, то ли по другим причинам невеста выбрала друга, с которым пришел «жених». Не стерпев такого отношения, будущий подозреваемый устроил потасовку.