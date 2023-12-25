Криминал 25 декабря 2023, 05:15 Закапывали живьем и избивали неформалов. Какой была Люберецкая ОПГ Люберецкая ОПГ была одной из самых конфликтных внутри криминального мира Коллаж Freepik / Телеканал «360»

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Когда в СССР нищета была практически в каждом доме, изнеможенные люди не могли найти ни работы, ни средств на пропитание. Запуганные и уставшие жители разных уголков страны порой решались на страшные преступления. Многие из них шли по тонкому льду, вступая в различные банды. История Люберецкой ОПГ — в материале «360».

Лидеры. Сергей Зайцев по кличке Заяц, Иван Оглу (Цыган, Ваня Люберецкий). Саму группировку основали братья Квантришвили.

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Численность. ОПГ состояла из 18 подгрупп общей численностью до 500 человек, из них были 150 активных человек. Основу ОПГ составляли банды дислоцированные в городах Люберецкого района: в Люберцах, Лыткарине, Малаховке и Дзержинском.

Сфера влияния. Бандиты контролировали некоторые предприятия и коммерческие фирмы на юго-востоке Подмосковья, расположенные в Люберцах, Лыткарине, Дзержинском и Бронницах. Банда специализировались на торговле оружием и разбойных нападениях.

Противники. Долгопрудненская и Раменская ОПГ.

Как появилась Люберецкая ОПГ

Любители Гитлера и ненавистники субкультур

Днем появления этой группировки принято считать 20 апреля 1982 года. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день родился Адольф Гитлер. Так во времена СССР группа спортивных молодых людей из Люберец вышла на улицы с яркими лозунгами.

На протяжение трех лет в людных места Москвы молодежь выходила на марши: молодые москвичи — часто из приличных семей — 20 апреля собирались в группы, кричали фашистские приветствия.

Удивительно, но даже власти не могли разогнать дебоширов и справиться с ними. Даже если демонстрантов и арестовывали за нарушение общественного порядка и беспредел, то богатые родители быстро сглаживали острые углу, а их дети и дальше гуляли по улицам.

Выходцы из Люберец увлекались в те года спортом, особенно тяжелой атлетикой. Это была своего рода культура. Они смотрели на постеры американских качков и актеров, которые упорным трудом добились приличной мускулатуры, и хотели быть как они.

Ежедневно они посещали спортзалы и тягали железо. Кроме того, они не злоупотребляли алкоголем, не курили и не принимали наркотики. Глядя на них, складывалось впечатление, что это были образцовые советские ребята, но с немного странной идеологией.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

На фоне гонки за уникальностью, молодые жители Люберец создали свой особенный стиль: клетчатые штаны или треники, майки с прицелом на то, чтобы были видны солидные мышцы, и кроссовки. Такая одежда, конечно, делала их особенно заметными для правоохранителей.

Ребята жили по особым правилам. Они всецело поддерживали социалистический строй и отрицали западные ценности. Доходило до того, что они не слушали даже иностранную музыку. Отличала их от других и неприязнь к неформалам.

Evguenii Matveev/Russian Look / Global Look Press

Они совершенно не щадили их: умышленно отлавливали и избивали. Именно для этой цели они периодически наведывались в столицу, где были скопища представителей различных субкультур: парк Горького, Арбат и Крымский мост.

Однако в жизни обычных хулиганов все круто поменялось, когда развалился СССР. Их идеи растворились и потеряли смысл. Многие из них попали в отделения милиции, где их не считали героями и патриотами. Тогда ребята приняли решение, что пришло время создать собственную банду. Многие из них стали спортсменами и нашли работу, но другая часть открыла для себя криминальный мир.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Распад СССР дал толчок для люберцов

Братья Амиран и Отари Квантришвили дали толчок для группировки в конце 80-х. Тогда к ним присоединились спортсмены: Александр Изотов (Бык), Гиви Берадзе (Гиви Резаный) и Иван Оглу (Цыган, позднее Иван Люберецкий). Братья Квантришвили помогли последнему организовать собственную группировку.

Позже лидером стал еще и Сергей Зайцев — культурист, чье фото висело в спортивном клубе «Титан», который был популярен среди люберецких.

В лучшие годы группировки в ней насчитывалось 150 активных членов, которые в любой момент могли привлечь свои сторонние связи для помощи. Без того большая бригада превратилась в настоящую армию. Однако после ареста и судов над наиболее влиятельными членами ОПГ, люберы потеряли часть власти.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Деятельность Люберецкой ОПГ

Традиционные развлечения ОПГ

Бандиты, как и многие другие криминальные авторитеты, любили играть с деньгами: мухлевали с валютой, подсовывая неопытным людям фальшивки вместо настоящий купюр. Кроме того, они скупали чеки Внешпосылторга. Позже группировка решила расширить горизонты, начав заниматься рэкетом. Один из главарей бригады до этих времен, правда, не дожил. Оглу забили до смерти.

Правоохранители нашли тело Ивана Оглу без признаков жизни, исколотое множественными ударами ножа, 23 ноября 1987 года в подъезде его дома.

После смерти Цыгана рулевым стал Заяц. Он смог удержать приблизительно 150 человек внутри своей банды. К нему присоединились единомышленники из Люберец, Лыткарина, Бронниц, поселков Дзержинский, Красково и Малаховка. Он ценил физическую силу бойцов, которая позволяла головорезам выбивать из других все, чего им хотелось.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Заяц продемонстрировал свою власть 22 января 1988 года: на Большой Академической улице в Москве произошло первое в истории Советского Союза вооруженное столкновение бандитов. Люберецкая и Долгопрудненская ОПГ сражались за прибыль с торговцев Рижского рынка.

Правоохранители вовремя прибыли на место, чтобы быстро навести порядок на улицах города. Люберецкие спортсмены проиграли милиции, из-за чего потеряли уважение внутри криминального круга. На этом фоне им пришлось заниматься самым неблагодарным «трудом» — рэкетом женщин с низкой социальной ответственностью.

Но не раскололась, хоть и потеряла былое величие и блеск. Смертельные схватки продолжались: в 1992 году люберецкие встретились с Долгопрудненской ОПГ — одних из сильнейших и авторитетных на то время в московском регионе.

Стрелка произошла в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс». Люберецкие явились на воровскую сходку, где пытались определить, кому какой кусок Москвы принадлежит. Однако полученные территории удержать не удалось, ведь бандитам пришлось вскоре ужиматься из-за расцвета других группировок.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Скандальные дела Люберецкой ОПГ

Люберецкие отличались особой конфликтностью. Они вечно что-то с кем-то делили. В конце 90-х они устроили стрелку на территории профилактория спортивного клуба «Сатурн» с Раменской ОПГ и их бывшим куратором Олегом Шишкановым (Шишкан). Разборки дошли до того, что разъяренные бандиты взорвали машину Шишкана. Позже сожгли и особняк авторитета.

Приблизительно через 10 лет, осенью 2008-го, на парковке ТЦ «Подосинки» попытались убить одного из лидеров ОПГ Дениса Сергина (Фрица). Двое неизвестных открыли огонь по Mercedes бандита. Внутри салона сидели два телохранителя и его шестилетний сын Климент.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Охранники из второго автомобиля начали стрелять в ответ. Оказалось, что вооруженное нападение спланировали участники Шамадовской ОПГ, которая на тот момент пыталась обогатиться и отнять у Фрица сеть частных АЗС в Люберцах и долю в Люберецком вертолетном заводе.

По воспоминаниям правоохранителей, в тот же день в Люберцах произошла настоящая Варфоломеевская ночь: ночью неизвестные заблокировали люберецкие дороги и Каширское шоссе.

Прибывших на место оперативников жестоко отстреливали — пять полицейских, которые, по одной из версий, были в партнерских отношения с чеченцами, погибли. Кроме того, взорвали и три ресторана, принадлежавшие Шамадовской ОПГ. Из-за этого умерли еще 13 боевиков Чеченской ОПГ.

В 2012 году на Фрица завели два уголовных дела. Его обвиняли в организации убийств братьев Долицких в ноябре 1999 года. Предположительно, старший из братьев, будучи депутатом Люберецкого района, занял у главаря деньги. Однако его строительная фирма обанкротилась, а бандит не получил ни профита, ни денег назад.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Разъяренный Фриц заказал голову парламентария. Его застрелили, когда он выходил из подъезда своего дома на Фрунзенской набережной. Помимо этого, неизвестные выкрали и его младшего брата Алексея Долицких, когда он находился в авто на парковке ТЦ «Звездочка» на Таганке. В итоге он пропал без вести.

Полицейские задержали Сергина по обвинениям в рэкете, отмыванию денег и незаконной торговле оружием в декабря 2012-го.

Через пять лет после ареста главаря на подконтрольном люберецкими кладбище у 41-летнего предприниматея Хикмета Салаева пытались выбить 30 миллионов рублей. Эту сумму он взял в долг у Люберецкой ОПГ. В результате жертву избили и закопали живьем, а место захоронения сообщили его брату Исмаилу после того, как тот вернул деньги.

Телеканал «360»

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