Криминал 11 сентября 2023, 11:14 Загадочная смерть школьницы на Урале. Что известно через месяц после гибели девушки РИА «Новости»: расследование загадочной смерти уральской школьницы продолжается РИА «Новости»

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Загадочную смерть 16-летней жительницы Каменска-Уральского продолжают расследовать в Свердловской области. На странные нестыковки в деле обратило внимание РИА «Новости».

Причины смерти пока неизвестны

Девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга около полуночи 8 августа. Чтобы добраться от вокзала до дома, ей нужно было пройти чуть больше пяти километров пешком — автобусы в это время уже не ходили.

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Она позвонила отцу, предупредила, что идет в сторону дома, по дороге отправила видеосообщение своему молодому человеку. Но потом перестала отвечать на звонки.

Родители обратились в полицию на следующий день. Начались поиски, к ним подключили волонтеров. Вечером тело погибшей нашли в лесополосе. Мобильного телефона при девушке не обнаружили.

Одной из приоритетных версий смерти стало отравление неизвестным веществом, отметило РИА «Новости». Кровь девушки направили на биохимический анализ. Результаты должны получить через месяц.

Подруги погибшей указали, что она строила большие планы на будущее, была самостоятельной. Наркотики никогда не принимала и не делилась мыслями о том, чтобы наложить на себя руки.

«Мы были шокированы, увидев на похоронах повреждения на ее лице. Справа крупные ссадины и кровоподтеки. Лоб — один сплошной синяк», — поделилась одна из знакомых погибшей.

По ее словам, одноклассники и классный руководитель не верят в то, что погибшая могла что-то употреблять.

Задержание подозреваемого

В конце августа отец девушки обратился к главе СК Александру Бастрыкину, пожаловавшись на волокиту в ходе расследования. Материалы дела передали в областное управление. Вскоре задержали и подозреваемого в убийстве.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в разных точках. На записях видно, что он медленно ездил на велосипеде по городу, а когда увидел девушку на светофоре, направился за ней. Преследование продолжалось около часа.

«Оперативники сутки просидели в засаде, чтобы его задержать. Изъяли велосипед, одежду, в которой подозреваемый был в ту ночь, а также другие важные вещдоки», — рассказали агентству в региональном главке МВД.

В начале сентября мужчине предъявили обвинения в убийстве и краже. Фигуранту дела 35 лет, его зовут Эдуард Голиков. Его отпечатки пальцев обнаружили на телефоне погибшей девушки. Оказалось, что гаджет зарыли в землю недалеко от ее тела.

Голиков сознался только в краже. По его словам, он ехал за девушкой, но никакой цели у него не было. В лесополосе она якобы сама упала и лишилась чувств. Тогда мужчина взял ее телефон, но не смог разблокировать, поэтому закопал.

Дополнительная проверка Голикова

Говорит ли Голиков правду, поможет установить в том числе судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, следов сексуального насилия на теле девушки нет.

По словам знакомых мужчины, он был женат, но развелся несколько лет назад. После этого начал выпивать, но никогда не пропускал смены на работе, был довольно замкнутым.

Теперь Голикова проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. И, по информации РИА «Новости», основания для этого есть: после того как видеозапись с велосипедистом опубликовали в Сети, его опознали несколько человек.

Одна из местных жительниц после заявила, что однажды возвращалась ночью домой, он ехал по противоположной стороне, но заметив ее, стал тихонько двигаться следом.

«Хорошо, что я уже была у дома, — свернула во двор», — поделилась женщина.

В настоящее время Голиков находится в СИЗО.