Байкера забили битой в Ногинске: что известно о дорожном конфликте | 360°

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Забили битой из-за машины. Байкер погиб после дорожного конфликта в Ногинске

СК возбудил дело после гибели байкера после дорожного конфликта в Ногинске

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Житель Ногинска скончался после дорожного конфликта. Он управлял мотоциклом и врезался в припаркованную во дворе иномарку. В итоге его забили битой. Погибшему было 32 года.

Забил до смерти

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Конфликт произошел 24 сентября. Следователи установили, что житель города Ногинска ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем, припаркованным возле дома. Между мужчинами завязалась ссора.

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По предварительным данным, владелец машины взял биту и избил мотоциклиста. Из-за полученных травм тот скончался.

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Подозреваемого задержали.

«Это не по-человечески»

Сестра погибшего в беседе с «360» рассказала, что брат выпивал и, вероятно, в ту ночь сел нетрезвым за руль.

«Врезался в припаркованную Subaru и упал, а хозяин вышел из дома и побил его. Полицию, наверное, не он вызвал и не хозяин машины. Скорее всего, очевидцы. Спустя час он умер», — поделилась девушка.

Смерть наступила не от травм, которые мужчина получил при падении с мотоцикла, а именно от побоев. Сестра добавила, что ее брат был добрым человеком.

«Просто пить ему не надо было. Алкоголь портил. <…> В ту ночь был дождь — и он не справился с управлением. Байк купил недели две-три назад. У него уже был мотоцикл, но он не ездил на нем», — объяснила собеседница «360».

Сегодня состоялись похороны. За все эти дни подозреваемый не вышел на связь с семьей погибшего, рассказала сестра молодого человека. Родственники намерены добиваться справедливости.

«Этот мужчина не извинился. Будем добиваться, чтобы его наказали, потому что это не по-человечески», — подытожила она.

Был добрым и отзывчивым парнем

По словам пожилой соседки погибшего, молодой человек был отзывчивым и добрым. Помогал ей поднимать тяжелую коляску по лестнице. Если делали замечания из-за шума, сразу реагировал, не доводя ситуацию до конфликта. Пенсионерка предположила, что тот, кто так поступил с ее соседом, неадекватен, ведь нельзя устраивать расправу из-за машины.

Женщина, проживающая в доме, рядом с которым произошла драка, в комментарии «360» рассказала, что не замечала раньше какого-то агрессивного поведения со стороны подозреваемого. Она отметила, что у него свой бизнес, есть семья.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты, назначены экспертизы. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Убийства

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