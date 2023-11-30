30 ноября 2023, 17:45
Все вопросы и ответы по окончании следствия. Отец Бугаева — о деле против его сына
Отец футболиста Бугаева: сыну нужна характеристика, ее могут дать в РФС
Арестованному экс-игроку сборной России Алексею Бугаеву нужна характеристика. Об этом «360» заявил отец спортсмена Иван Бугаев.
Бывший футболист подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиной стало распространения главком сфальсифицированного видео с обнаружением у Бугаева наркотиков, сообщило РИА «Новости».
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Отец спортсмена отказался комментировать эту информацию. Он заявил, что желающие помочь его сыну могут посодействовать в составлении характеристики.
«Любую характеристику по существу: возможно ли то, что он употреблял наркотики, занимался наркотиками или еще что?» — отметил Иван.
Отец экс-футболиста добавил, что Алексей больше находился на виду у тренеров, чем у него самого. Эти люди могли предоставить необходимые для досудебного разбирательства сведения. Лучше всего обратиться в Российский футбольный союз, подчеркнул Бугаев-старший.
«Потому что все сведения стекаются куда? в Российский футбольный союз», — сказал он.
Иван добавил, что не общался с сыном, так как на это еще нет разрешения.
«Все вопросы по окончанию [следствия]. И ответы», — заключил отец Алексея.
Адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко ранее заявила, что уголовное дело сфальсифицировали и вымогали у подзащитного три миллиона рублей. По словам правозащитницы, наркотики Бугаеву подбросили перед съемкой видео задержания.
Прикубанский районный суд отправил экс-футболиста под стражу до 31 декабря. Незадолго до этого спортсмену уже назначили семидневный арест за сопротивление при задержании. Защита обжалует меру пресечения, как только получит постановление.
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