Эксклюзив 05 апреля 2023, 16:20 «Все к этому шло». Криминального авторитета из Клина обвинили в убийстве сына Жителя Клина обвинили в убийстве сына

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Жителя Клина 1954 года рождения заподозрили в убийстве 30-летнего сына. По предварительным данным, мужчина вывез тело в соседнюю деревню Большое Щалово, попытался расчленить. Тело нашли с отрезанной рукой. Соседи рассказали «360», что подозреваемый — криминальный авторитет, его кличка — Бес. Некоторые признались, что ожидали от него подобного.

«К этому все и шло — его или кого-то из соседей он такой взрывной был. Хотя бояться его не боялись, общались на улице», — рассказал один из соседей.

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Суровый нрав

Другой сосед, Павел Плисунов, за 12 лет ни разу не замечал за мужчиной «ничего такого»: утверждает, что отец и сын «жили спокойно». Павел знает, что у соседа была судимость, вроде бы даже не одна, «по серьезным статьям», но лишних вопросов не задавал.

«По слухам, он был криминальным авторитетом в прошлом. Но потом он жил обычной затворнической жизнью, ничем таким не отличался. Получал пенсию, занимался хозяйством. Отец и сын почти постоянно были вдвоем, иногда приходили знакомые», — поделился мужчина.

По его словам, с женой подозреваемый в разводе, она не приезжала. Дочь с отцом не общалась. Конфликты с сыном были — из-за «сурового нрава» отца, — но не серьезные, в основном словесные перепалки.

Задержали за несколько минут

«Бес» был охотником, у него было официально зарегистрировано три ружья, на них была лицензия, добавил Плисунов.

Он рассказал «360» о дне убийства.

«Около 17:00 выглянул в окно и заметил группу спецназа с БТР и еще несколько машин спецгруппы. Потом они высадились, заняли оборону, и это все выглядело профессионально, и я понял, что случилось что-то серьезное. Сопротивления я не видел, потому что был за территорией участка. Соседа задержали в течение пяти-семи минут. Были следователи, оперативники», — вспомнил Павел.

По его словам, когда на «Беса» надели наручники, он был спокоен.

О его погибшем сыне известно, что он шесть лет учился в Лондоне, окончил там вуз по экономике и бизнесу, отец поддерживал его материально. Вернулся сын несколько лет назад и работал в коммерческой организации, затем — в логистической компании в Химках. Дела у него шли неплохо, работа, по рассказам, ему нравилась.

«Бесу» уже предъявили обвинение в убийстве. По ходатайству следствия его взяли под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.