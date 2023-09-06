Эксклюзив 06 сентября 2023, 20:08 «Внимательный врач». Коллеги и пациенты рассказали об арестованном онкологе в Нижегородской области «360»: пациентка рассказала, что нижегородский онколог мог подменять лекарства

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Онколог Семеновской центральной районной больницы в Нижегородской области, подозреваемый в подмене лекарств для онкобольных, проработал в медучреждении более 25 лет. Об этом «360» рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Виктория Фигарева.

«Тяжело что-либо говорить и давать оценку действиям врача. Наверное, прав он или не прав, выяснят следственные органы. Наша задача — восполнить дефицит сотрудника и оказать помощь больным, чтобы они не остались без внимания», — сообщила Фигарева.

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Всегда шел на помощь

Она рассказала, что в ЦРБ работает и жена Олега Викторовича — Мария Николаевна, она педиатр. Супруги пришли работать в больницу вместе. В прошлом году онколог был номинантом на премию «Лучший врач года».

«Мы знаем Олега Викторовича как хорошего работника, как коллегу, который всегда был готов прийти на помощь», — добавила она.

Врач занимался узи-диагностикой и был заведующим Центра онкологической помощи, добавила собеседница издания.

«Это центр на несколько районов, расположенный на базе ЦРБ, где он вел прием как врач-онколог и врач узи-диагностики для пациентов с онкологическими заболеваниями», — пояснила она.

В стационаре он работал как врач-онколог для отделения химиотерапии.

Грядут проверки

Фигарева предположила, что в больнице после задержания онколога может быть аудит и проверка как внутренняя, так и со стороны министерства здравоохранения.

«Завтра к нам приезжает Нижегородский областной клинический онкологический диспансер, возможно, с рекомендательными целями или с аудитом. Пока официальной информации о том, что будет внешняя проверка, нет», — заявила замглавврача.

Отзывы пациентов

Пациенты тоже высоко ценили работу врача, однако одна из посетительниц больницы допустила, что он мог подменять лекарства для тяжелобольных физраствором.

«Скорее всего, так и происходило. Плохого (о враче — прим. ред.) ничего не могу сказать. Я у него была дважды», — пояснила она.

Михаил, пришедший на узи к онкологу, крайне удивился, что врача задержали. Тот ранее выписывал ему уколы.

«Очень внимательный врач: выслушает, направит, что ни попросишь — сделает. Какие-то уколы в больнице мне делали. Медсестра при мне ампулу вскрывала, колола, и все — я уходил. Таблетки еще давали. Но я-то не знаю, что там. Я у него наблюдался года два, и так внимательно все», — рассказал он.

Нижегородский онколог, которого заподозрили в краже и сбыте лекарственных средств и взяли под стражу, в беседе с «360» отверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что не давал медсестрам указаний вводить пациентам физраствор вместо лекарств.