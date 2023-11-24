Эксклюзив 24 ноября 2023, 14:43 «Вела себя настолько хладнокровно». Родственник многодетной матери из Великих Лук — о странной гибели первого ребенка Родственник матери убитых под Псковом детей заявил о еще одном погибшем ребенке РИА «Новости»

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В Псковской области по подозрению в убийстве своих детей задержали многодетную мать. Она вела асоциальный образ жизни, выпивала и не работала. Родственник женщины рассказал «360», что другой ее ребенок восемь лет назад мог стать первой жертвой.

Первые подозрения

«Мы сразу же среди своих, других родственников, думали, что это не нечаянно. Потому что ребенок типа упал. Бабушка, которая жила там, которая умерла уже, одну историю рассказывала, она — другую», — рассказал он.

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Мужчина подтвердил, что это случилось около восьми лет назад. Родственники не обращались в полицию за неимением доказательств.

Когда были поминки, я приехал помогать туда, в квартиру. <…> Она вела себя настолько хладнокровно, думала не об умершем ребенке, а о том, что она будет пить. Я заподозрил что-то неладное.

Алкоголем женщина, по его словам, злоупотребляла. Она нигде не работала и родила детей от разных мужчин. В школу ходил только один, которого забрала бабушка. Собеседник «360» подтвердил, что остальных не водили даже в детсад.

Условия жизни

На момент гибели первого ребенка мать жила с пожилой родственницей в муниципальной квартире. Из-за этого возникали скандалы: семья накопила около 150 тысяч рублей долга за ЖКУ. Четыре года назад, когда бабушка умерла, женщину попросили на выход.

«Что-то у нее было — то ли материнский капитал, то ли что-то еще. Она сказала, что купит себе квартиру. Больше я ее не видел», — сказал он.

СУ СКР по Псковской области

Именно на эти деньги женщина нашла дом в Куньинском районе. В нем и квартире в Великих Луках полицейские обнаружили тела трех детей.

«Говорят, что она детей избивала. Я такого, конечно, не видел. <…> Когда я приходил, дети были грязные, чумазые. Играли на грязном полу», — вспомнил член семьи.

Тетя жаловалась на нее в органы опеки. Но проблему это не решило — несмотря на очевидные, по словам собеседника «360», проблемы матери с алкоголем, отсутствием работы и антисанитарные условия дома, детей оставили с ней.