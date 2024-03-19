Эксклюзив 19 марта 2024, 12:18 «Вдвоем тиранят». Мать избитой в Москве школьницы рассказала об обидчицах дочери Мать школьницы в Москве заявила, что дочь избили не из-за очереди в поликлинике

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На юге Москвы подростки дважды избили восьмиклассницу за попытку без очереди пройти медосмотр. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Скандал в поликлинике стал лишь одним эпизодом травли, которой подверглись как минимум пять человек, заявила «360» мать пострадавшей.

Драка в туалете

Подростки учатся в школе в Братееве. Первое нападение, по словам женщины, произошло 6 марта в поликлинике.

Проходила диспансеризация класса моей дочери и параллельного класса. Моей дочери надо было идти на тренировку. Она попросила пройти без очереди, за что была избита. Мне она ничего не сказала, потому что они (две учащиеся параллельного класса — прим. ред.) ей угрожали. Мать пострадавшей школьницы

Разборки перешли в мессенджер, и через шесть дней девочки встретились в школьном туалете. Одна из оппоненток отказывалась принимать извинения и идти на урок. Она обещала отомстить дочери собеседницы «360» за оскорбление подруги. В какой-то момент восьмиклассницу ударили по голове.

Сотрясение мозга

«Здесь уже не было выхода, пришлось сказать мне. Сначала она находилась дома. Ухудшилось состояние, увезли в больницу. Сейчас мы опять едем в больницу, потому что я ее забрала — всю ночь ребенку плохо, ее рвало», — сказала мать.

Врач диагностировал у восьмиклассницы сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Видео, снятое в школьном туалете, женщине переслала мать пострадавшей от травли девочки из другого класса.

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«Знаю как минимум пятерых человек, которых они вдвоем тиранят. Они периодически выбирали себе жертву. У кого-то не тот вес, например, как у моей дочери, у кого-то не та национальность — они пырнули девочку за имя. Еще одна под опекой у родителей, не родная, над ней издевались из-за этого», — сказала мать пострадавшей.

Завуч сообщил женщине, что девочек-агрессоров неоднократно вызывали в полицию за другие нарушения, в том числе вандализм. Но наказания не последовало.

Жалоба в полицию

Собеседница «360» обратилась в полицию, Следственный комитет России, администрацию президента, к уполномоченному по правам ребенка.

«Родители этих двух [девочек] не выходили на связь, самой мне выходить на связь с ними незачем. Администрация школы преступно бездействует», — сказала она.

Администрация школы отказала «360» в комментарии. Секретарь директора переадресовала все вопросы в департамент образования и науки Москвы.