В Москве убили бизнесмена Котова: видео, подробности, главное | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 19:08 (обновлено: 07 сентября 2022, 21:11) Поделиться Telegram

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Viber Банкротства, неудачи в бизнесе и конкуренция. Что известно об убийстве предпринимателя в Москве Жена убитого бизнесмена Котова рассказала, что не знала об угрозах мужу

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Днем 7 сентября в Москве на набережной Тараса Шевченко убили 50-летнего бизнесмена Михаила Котова. Его застрелили в машине супруги. По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт из-за предпринимательской деятельности.

Детали убийства

Telegram-канал Mash сообщил, что утром 7 сентября Котов вышел на пробежку в районе проспекта Вернадского, а затем собирался отправиться к метро «Университет» на встречу с супругой, на которую был оформлен автомобиль. Около 11:48 он позвонил жене Наталии, его голос звучал взволнованно. В беседе с «360» она заявила, что муж не рассказывал ей ни о каких угрозах в свой адрес.

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Следком по горячим следам задержал подозреваемого в убийстве — предположительно, им оказался 46-летний бизнесмен Лема Ибрагимов, занимающийся продажей овощей, фруктов, а также строительством. Против него возбудили уголовное дело об убийстве.

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По данным Telegram-канала «112», он был в машине с Котовым, когда тот ехал из торгового центра «Европейский» в отель Radisson Royal. У них якобы начался конфликт, и Котов достал пистолет и начал угрожать им собеседнику. Тогда Ибрагимов выхватил оружие и несколько раз выстрелил в водителя.

Основная версия случившегося — конфликт из-за предпринимательской деятельности.

Спортивный директор «Объединенной корпоративной хоккейной лиги — Новотранс» Игорь Резчиков рассказал «360», что общался с Котовым еще в воскресенье. Бизнесмен приезжал на хоккейный турнир, участвовал в нем в составе команды «Сбера».

«Веселый, радостный», — описал Резчиков их последнюю встречу.

Он также заявил, что не знал ни о каких проблемах Котова в бизнесе, как и в принципе о его предпринимательской деятельности.

«Человек работал в „Сбере“, какой там бизнес-то у него? Странно вообще, он же не бизнесмен, а сотрудник», — рассказал Резчиков.

Кто такой Михаил Котов?

Михаил Котов — владелец компании «Химфуд», которая продает пищевые добавки из Китая.

В правоохранительных органах рассказали РИА «Новости», что Котов был гендиректором компании «БиоАльянс», которая занималась оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами.

По данным Telegram-канала Readovka, «Химфуд» приносил Котову большие деньги — в 2019 году прибыль компании оценивали почти в 20 миллионов рублей. Выручка другой компании Котова, ООО «Химтех-холдинг», в 2021 году превысила 1,1 миллиарда рублей.

Однако в последнее время бизнес Котова шел не так гладко, сообщил Telegram-канал Readovka. Предприниматель якобы потерял доли — от трети до половины акций — в семи компаниях разных направленностей. Более того, бизнесмен якобы крупно задолжал банкам — 9,4 миллиона рублей за 2021 год. Смог ли он отдать полученные ссуды, неизвестно.

По информации РБК, Котов прошел процедуру банкротства, 13 из 17 компаний, в которых бизнесмен был руководителем или совладельцем, закрылись.

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