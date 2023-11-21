Криминал 21 ноября 2023, 19:16 Вести статистику и доносить. В России предложили ужесточить борьбу с наркобизнесом Нарколог Казанцев объяснил, из-за чего погибли астраханцы, употребившие метадон Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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Больницы в Ставропольском крае приняли более 20 пациентов с острым отравлением, несколько человек погибли. Причиной стали наркотики, которые ввели пострадавших в критическое состояние. Оперативники задержали подозреваемых и ищут нарколабораторию, сбывающую смертельный порошок.

Отравление в Астрахани

В Астрахани произошло массовое отравление синтетическими наркотиками. Местный Минздрав уточнил, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили минимум 20 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.

Всего в результате отравления погибли трое — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки, еще 21 человек пострадал. Самому старшему из них 42 года, младшему — 19 лет. Пять пациентов, по последним данным, уже выписали.

РИА «Новости»

По версии следствия, все пострадавшие приобрели мефедрон — наркотическую курительную соль. Однако сбытчики под видом похожего белого порошка продавали совершенно другой сильный наркотик — метадон.

Не зная, какое именно вещество им дали, люди не рассчитали дозу, что вызвало тяжелую передозировку, подтвердил «360» главный врач клиники «Зависимость24», нарколог и психиатр Алексей Казанцев.

«Они хотели употребить психостимулятор мефедрон, но вместо этого употребили опины — синтетический наркотик и длинный опиат. Его выводят из организма больше двух недель. Смерть у пострадавших наступила из-за паралича дыхательного центра, что приводит к полной остановке дыхания», — объяснил медик.

Мефедрон — психостимулирующее вещество и эмпатоген. Наркотик «разгоняет» человека, у него пропадает аппетит и сон, объяснил нарколог. Организм становится более выносливым и готовым работать. Метадон, или «медленный наркотик», — синтетический наркотический препарат опийной группы. Изначально его использовали для купирования боли, но после изучения побочных эффектов наркозависимые стали употреблять его для «замедления» жизни.

Спрос на такие синтетические наркотики вырос довольно давно, добавил нарколог. Сейчас, по словам Казанцева, наркоманы больше пристрастились к психостимуляторам.

«Наркоманов, которые употребляют метадон, стало намного меньше. И то обычно это зависимые с „большим стажем“ — по 12-15 лет», — уточнил он.

Побег и задержание подозреваемых в Ставрополе

Рано утром 19 ноября трое подозреваемых в распространении наркотиков в Астрахани попытались сбежать в Ставрополь: они уехали на автобусе с местного автовокзала. По данным Telegram-канала Shot, мужчины хотели скрыться сразу, как только стала появляться информация о первых жертвах отравления.

На следующий день сбытчиков задержали и доставили обратно в Астрахань. Подозреваемыми оказались трое 18-летних иностранцев: уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. На допросе они признались, что распространяли наркотики на территории Астрахани. Кроме того, молодые люди рассказали о планах сбывать вещества в Ставрополе. По информации оперативников, раньше проблем с законом у них не было.

По словам задержанных, они предполагали, что сбывают мефедрон. Из-за незнания, какой именно это наркотик, продавали его в больших дозах. Причина распространения простая — легкие и быстрые деньги.

Следователи установили, что весь купленный метадон — из одной партии. Порошок отправили на экспертизу, чтобы проверить, есть ли в нем яд. Жертвы приобретали наркотик в разных точках по всей Астрахани, получая вещество с помощью мессенджеров.

РИА «Новости»

Поиски нарколаборатории и уголовное дело

Утром 21 ноября сотрудники полиции объявили спецоперацию: оперативники ищут нарколабораторию, где произвели смертельный порошок. По версии оперативников, делают наркотик на территории Ставропольского края, затем перенаправляют в Ставрополь, а оттуда запрещенное вещество по тайникам развозят по Астрахани.

Полиция возбудила уголовное дело за распространение наркотиков, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело из-за смертей пока не завели.

Всего по делу задержали около 164 человек, сообщили в региональном управлении МВД. Правоохранительные органы составили 36 административных протоколов.

«Из незаконного оборота изъято 1,4 килограмма синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации», — заявили в полиции.

«Бегут за длинным рублем»

Правозащитник, судья в отставке и судебный юрист Владимир Комсолев заявил «360», что мер по предотвращению и наказанию за сбыт наркотиков недостаточно.

«Считаю необходимыми мероприятия по предотвращению распространения. То есть полиция должна знать, кто употребляет и когда. Также нужно вести статистику: кто сбывает наркотические средства и на какой территории. На этом этапе можно пресекать большое количество преступлений», — предложил он.

Самое страшное, по мнению Комсолева, — вербовка и привлечение в наркобизнес несовершеннолетних. Молодые люди вступают в группировки из-за жажды заработать, а мигранты «бегут за длинным рублем», подчеркнул он.

Должны быть мероприятия по профилактике этого вида преступления: доносить на тех, кто употребляет либо может распространять, по городу развесить информационные листы о запрете распространения наркотиков, а сбытчикам назначать самое жестокое наказание. В какой-то мере это сократит объем распространения. Владимир Комсолев Судебный юрис

Ужесточение закона и наказания в какой-то степени позволит снизить уровень преступности в сфере наркотиков, но, к сожалению, корень проблемы так и не устранит. «Избавиться от этой гадости» помогут исключительно профилактические мероприятия, в том числе для приезжающих в Россию из другой страны, подытожил Комсолев.