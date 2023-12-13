Эксклюзив 13 декабря 2023, 12:36 Украинские мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян Юрист Хаминский: мошенники нашли способ выманивания денег, угрожая блокировкой Freepik

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Украинские мошенники придумали новый способ выманивать у россиян деньги, теперь — под видом сотрудников мобильных операторов. Об этом «360» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что подставные «капитаны полиции» и «сотрудники службы безопасности Сбербанка», ложные сообщения о выигрыше в лотерею и получении социальных пособий уже вызывают у людей «аллергическую реакцию», так что злоумышленникам приходится изобретать что-то новое. В этот раз мошенники выбрали принцип «лучше меньше, но быстрее».

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«Техническая ошибка»

После таких заявлений человек начинает верить в выдуманную историю. А потом слышит, что его номер якобы уже попал в блокировку и через полгода перейдет в свободную продажу, а самый простой способ вернуть за многие годы ставший родным номер — перевести деньги на резервный счет для снятия блокировки в ручном режиме. По словам собеседника «360», абоненты нередко соглашаются перевести через СБП от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. После этого мошенники информируют о том, что блок снят, а деньги пошли на погашение долгов и потому не отразятся на текущем счете.

По словам Александра Хаминского, след этих преступлений идет с Украины — он лично смог убедиться в этом.

Мне дважды за последний день поступали подобные звонки. В первый раз я выслушал все до конца, чтобы записать словесные уловки, к которым прибегают охотники за чужими деньгами. Но во второй раз в самом начале разговора я сообщил «сотруднику сотовой компании», что на экране моей трубки рядом с его номером появилась надпись «мошеннический звонок». В ответ меня стали убеждать, что это техническая ошибка и я должен срочно принять меры по разблокировке счета. После короткой паузы я сообщил звонившему, что на экране появилась еще одна надпись — ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ), а это значит, что он сотрудник спецслужб Украины. Собеседник мгновенно положил трубку. Это и стало ответом на вопрос о происхождении нового вида телефонного мошенничества. Александр Хаминский руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

Юрист посоветовал россиянам не вступать в споры с мошенниками. Он объяснил, что обладает специальными навыками для установления принадлежности злоумышленников к украинским спецслужбам, но 99% жертв мошенников позволят себя «переиграть». Поэтому, услышав нестандартное предложение с незнакомого номера, лучше сразу положить трубку и заблокировать его.