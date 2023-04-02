Эксклюзив 02 апреля 2023, 20:12 Украина продолжит теракты в России до конца своего существования «Голос Мордора»: Владлен Татарский погиб в результате теракта украинцев Скриншот видео

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Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства, устроив взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Но вычислить среди простых россиян украинского террориста сложно, потому что по внешности оба народа слишком похожи. Теракты продолжатся и дальше, пока нацистское государство будет существовать. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Украинское террористическое государство совершило очередной теракт на территории России. На сей раз — в Северной столице, Санкт-Петербурге. Взрывное устройство с поражающими элементами взорвано в кафе, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского. Сам Владлен погиб. Есть и множество раненых, среди которых многие в тяжелом состоянии.

В стиле Украины

Украина не удивляет. Террористические атаки на территории России происходят не первый раз. Все помнят, как была взорвана в своем автомобиле Дарья Дугина, теперь взрыв в Санкт-Петербурге.

Нет никаких сомнений, что это дело рук либо ГУР, либо СБУ. И надо признать, что бороться с такими терактами очень сложно, потому что те, кто их совершает, внешне или по речи совершенно ничем не отличаются от обычных русских людей.

И конечно же, огромное количество беженцев с Украины, каждого из которых никак не проверишь досконально.

Возможно, что причастны и «спящие» в самой России. Украинские спецслужбы начали создавать свою агентурную сеть в России сразу после Майдана 2014 года.

Кто-то приезжал с Украины, кого-то вербовали в самой России. Были и «добровольные помощники», местные неонацисты, которые пришли в восторг от того, что на Украине власть взяли те, кто разделяет эту идеологию.

Слаженной работы недостаточно

Наверняка сейчас будет «разбор полетов» и куча обвинений в адрес полиции и ФСБ. В чем-то обвинений справедливых. Но только одной слаженной, даже безупречной работой силовых ведомств этот терроризм никак не остановить.

Он будет продолжаться, пока будет жива эта мерзкая тварь, которую представляет из себя современное украинское государство.

Удивительное единение двух самых отвратительных явлений — неонацизма и терроризма — не имеет права на существование на этой планете. По-другому это никак не закончится.