05 апреля 2024, 16:24
«Угрожали ей с ножом». Мать избитой в Волгограде девочки рассказала о нападавших
Мать избитой волгоградской школьницы: нападавшие угрожали вырезать нашу семью
Избитая в волгоградском торговом центре девочка долгое время никому не рассказывала о случившемся, потому что нападавшие угрожали вырезать ее семью. Об этом «360» рассказала мать пострадавшей школьницы.
Избивали толпой
Группа девушек, в числе которых были как несовершеннолетние, так и взрослые, завела 11-летнюю девочку в туалет ТЦ и избила на камеру.
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«Ее подружки позвали ее погулять. Им надо было выманить ее из дома. У нее на следующий день был день рождения», — уточнила женщина.
Она отметила, что ее дочь вернулась с прогулки грустная и сразу пошла в ванную. О побоях девочка ничего никому не сказала, потому что ей угрожали.
«Ей сказали: „Если ты своей маме что-то расскажешь, мы вырежем всю твою семью“. Они угрожали ей с ножом в туалете в торговом центре. Одна из них достала из сумки нож и начала говорить: „Я тебя сейчас порежу“», — объяснила мама школьницы.
Нападению подвергалась и мать школьницы
По ее словам, среди нападавших были и взрослые, в том числе мама одной из нападавших и сотрудница местного магазина. Несмотря на то, что драка произошла в общественном месте, никто не вызвал полицию, а охрана проигнорировала происходящее.
«Ее била не одна девушка, их было несколько. В нее плевали, ее обливали чем-то. <…> Знаете, что охранники сказали? Они сказали: „Подерутся и успокоятся“», — подчеркнула жительница Волгограда.
Мать девочки узнала о побоях спустя месяц, когда увидела видеозаписи. Она потребовала извинений от одной из участниц потасовки, после чего с ней связался муж нападавшей. Мужчина потребовал встречи и набросился на мать избитой школьницы прямо в том же ТЦ.
«Я приезжаю, он на меня под камеры начал кидаться и драться, ударил по ноге. У меня синяки на ноге остались. Матерился и угрожал: „Я тебя убью, тебе не выжить в этом районе“», — вспомнила женщина.
Она добавила, что ей даже предлагали деньги, чтобы она забыла про всю эту историю.
«Они еще предлагали деньги через друга и подружку. <…> Я отказалась от денег и сказала, что никакие деньги не нужны. Я буду делать все по закону», — подчеркнула мать школьницы.
Избили без причины
Пострадавшая девочка получила большую психологическую травму, отметила собеседница «360». После побоев школьницу тошнило, кружилась голова, были синяки.
«Мне сказали, что все это было из-за того, что моя дочь якобы распускает какие-то слухи. А на самом деле выяснилось, что это не она делала. Ее просто так избили, без причины, не разобравшись», — объяснила женщина.
После случившегося школьницу не оставили в покое — одна из нападавших пересылала девочке издевательские видеосообщения. Еще две девушки приходили домой к пострадавшей и говорили ее матери, что она ничего не сможет им сделать. По словам женщины, она будет добиваться справедливости и обратится в прокуратуру.
«Собираюсь идти в прокуратуру. Сил нет это терпеть. Я представляю, что меня ждет», — заключила она.
Ранее источник «360» рассказал, что за побоями наблюдала продавец-консультант ТЦ, но никто не вмешался в потасовку. В МВД подтвердили, что начали проводить проверку.
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