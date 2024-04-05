Эксклюзив 05 апреля 2024, 16:24 «Угрожали ей с ножом». Мать избитой в Волгограде девочки рассказала о нападавших Мать избитой волгоградской школьницы: нападавшие угрожали вырезать нашу семью Телеканал «360»

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Избитая в волгоградском торговом центре девочка долгое время никому не рассказывала о случившемся, потому что нападавшие угрожали вырезать ее семью. Об этом «360» рассказала мать пострадавшей школьницы.

Избивали толпой

Группа девушек, в числе которых были как несовершеннолетние, так и взрослые, завела 11-летнюю девочку в туалет ТЦ и избила на камеру.

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«Ее подружки позвали ее погулять. Им надо было выманить ее из дома. У нее на следующий день был день рождения», — уточнила женщина.

Она отметила, что ее дочь вернулась с прогулки грустная и сразу пошла в ванную. О побоях девочка ничего никому не сказала, потому что ей угрожали.

«Ей сказали: „Если ты своей маме что-то расскажешь, мы вырежем всю твою семью“. Они угрожали ей с ножом в туалете в торговом центре. Одна из них достала из сумки нож и начала говорить: „Я тебя сейчас порежу“», — объяснила мама школьницы.

Нападению подвергалась и мать школьницы

По ее словам, среди нападавших были и взрослые, в том числе мама одной из нападавших и сотрудница местного магазина. Несмотря на то, что драка произошла в общественном месте, никто не вызвал полицию, а охрана проигнорировала происходящее.

«Ее била не одна девушка, их было несколько. В нее плевали, ее обливали чем-то. <…> Знаете, что охранники сказали? Они сказали: „Подерутся и успокоятся“», — подчеркнула жительница Волгограда.

Мать девочки узнала о побоях спустя месяц, когда увидела видеозаписи. Она потребовала извинений от одной из участниц потасовки, после чего с ней связался муж нападавшей. Мужчина потребовал встречи и набросился на мать избитой школьницы прямо в том же ТЦ.

«Я приезжаю, он на меня под камеры начал кидаться и драться, ударил по ноге. У меня синяки на ноге остались. Матерился и угрожал: „Я тебя убью, тебе не выжить в этом районе“», — вспомнила женщина.

Она добавила, что ей даже предлагали деньги, чтобы она забыла про всю эту историю.

«Они еще предлагали деньги через друга и подружку. <…> Я отказалась от денег и сказала, что никакие деньги не нужны. Я буду делать все по закону», — подчеркнула мать школьницы.

РИА «Новости»

Избили без причины

Пострадавшая девочка получила большую психологическую травму, отметила собеседница «360». После побоев школьницу тошнило, кружилась голова, были синяки.

«Мне сказали, что все это было из-за того, что моя дочь якобы распускает какие-то слухи. А на самом деле выяснилось, что это не она делала. Ее просто так избили, без причины, не разобравшись», — объяснила женщина.

После случившегося школьницу не оставили в покое — одна из нападавших пересылала девочке издевательские видеосообщения. Еще две девушки приходили домой к пострадавшей и говорили ее матери, что она ничего не сможет им сделать. По словам женщины, она будет добиваться справедливости и обратится в прокуратуру.

«Собираюсь идти в прокуратуру. Сил нет это терпеть. Я представляю, что меня ждет», — заключила она.

Ранее источник «360» рассказал, что за побоями наблюдала продавец-консультант ТЦ, но никто не вмешался в потасовку. В МВД подтвердили, что начали проводить проверку.