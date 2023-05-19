Эксклюзив 19 мая 2023, 13:42 «Угрожали, что расскажут все и всем». Жителей Подмосковья обвинили в вымогательстве у друга 5 млн рублей МВД Подмосковья: полиция задержала в Пушкине подозреваемых в вымогательстве 5 млн рублей РИА «Новости»

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В Подмосковье задержали двух парней, которые вымогали у друга более пяти миллионов рублей под угрозой переслать его девушке компрометирующее фото с вечеринки, а родителям сообщить о несанкционированной покупке авто. Потерпевший раскрыл «360» подробности уголовного дела.

Вечеринка с последствиями

Криминальная история началась вечером в июле 2022 года, когда родители будущей жертвы уехали, и он позвал в частный дом друзей, а те — своих знакомых.

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«Одного знал очень давно, с младшего возраста, а с другим познакомился только в прошлом году», — рассказал он.

Давний друг привел друзей, среди них девушку, которая, по слухам, злоупотребляла запрещенными веществами. На исходе посиделки, когда хозяин дома уснул, гостья попыталась свести счеты с жизнью. Он оказал ей первую помощь и отправил на такси в больницу, но потом друзья стали требовать деньги.

«Якобы я испортил ее психику, и требовали с меня лечение. Она сама пыталась совершить самоубийство, и ее из-за меня отправили в ПНД», — сказал он.

Первый транш составил около 100 тысяч рублей, деньги парень перевел своему старому другу, затем передавал разные суммы. В общей сложности предполагаемые преступники получили более 1,5 миллиона на карту и 3,5 миллиона наличными.

Переговоры и фотографии

«В двух случаях они угрожали, что расскажут все и всем. Ранее я приобретал автомобиль, не сообщив родителям. Они начали этим шантажировать, требуя четыре миллиона якобы за то, что я напугал маму первого человека, она уехала в санаторий вместе с бабушкой», — объяснил потерпевший.

Несколько раз парень приходил без денег или вымогатели сами не являлись. Однажды встречу назначили в соцсетях, написав со страницы вымышленного человека, что машину эвакуируют, и нужно ее переставить, в другой раз место и время назначили в подписях к подаркам во «ВКонтакте».

Футболист и музыкант

Другим поводом для шантажа стали фотографии, на которых парень якобы обнимался с жертвой несостоявшегося суицида.

«Хотели сообщить моей возлюбленной, что есть фотографии, на которых я якобы обнимался. Обнаженных фотографий вообще не было — просто, как я обнимался», — сказал он.

Один из вымогателей — профессиональный футболист, играл в «Динамо», затем перешел в ЦСКА. Второй увлекался музыкой. Парень обратился в полицию после того, как родные сами узнали о вымогательстве.

Компромат на друга

Подозреваемых 2000 и 2004 годов рождения задержали сотрудники уголовного розыска Пушкино. По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2022 года они вынудили знакомого перевести им около 1,5 миллиона рублей и потребовали еще 3,5 миллиона. Парни угрожали распространить компрометирующие его сведения.

Полиция возбудила уголовное дело за вымогательство, задержала подозреваемых и провела очную ставку. Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области сообщила, что суд оставил их под подпиской о невыезде.