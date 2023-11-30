Эксклюзив 30 ноября 2023, 14:34 Угрожал и шантажировал. Бывший муж убитой в Турции россиянки не оставлял ее в покое Адвокат Геворкян: экс-муж убитой в Турции россиянки угрожал ей, вламывался в дом Unsplash

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Модель из России Ирину и ее несовершеннолетнюю дочь жестоко убили в Турции. Завернутые в простыни тела женщины и девушки нашли на трассе недалеко от Бодрума, под подозрение попал бывший муж россиянки. Адвокат Ирины Оганес Геворкян рассказал «360», что экс-супруг угрожал женщине и не хотел оставить ее в покое после развода.

«Бракоразводный процесс длился примерно полтора года, потому что мы подали заявление о расторжении брака, взыскании алиментов, определения места жительства ребенка (общего с бывшим мужем — прим. ред.). Такое же аналогичное дело он (супруг — прим. ред.) возбудил в Литовской Республике, гражданином которой и является», — сообщил адвокат.

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Эксперт пояснил, что есть соглашение между двумя странами: где раньше возбуждают дело, там его и рассматривают. Фактически супруг оказался быстрее, отметил адвокат, но сторона жены смогла доказать, что дело должны рассматривать именно московские суды.

«Мы победили, выиграли, получили положительный результат. Одновременно вели четыре дела: одно в литовском суде о расторжении брака и определении места жительства ребенка, второе — иск о расторжении брака и определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов в Москве, третье — исковое заявление отца о установлении времени общения с ребенком и четвертое — в Тверском суде по иску мужчины о возвращении якобы незаконно перевезенного несовершеннолетнего», — поделился Геворкян.

Угрозы и шантаж

То есть это все происходило одновременно, добавил он. Суды были взаимозависимы, но сторона россиянки получила положительный результат по всем делам. Бывший муж не согласился с таким исходом и перешел к угрозам: сказал, что не оставит их в покое. В начале 2022 года он начал шантажировать экс-супругу, утверждая, что распространит некоторые связанные с ней материалы. Адвокат подчеркнул, что на это женщина подала жалобу в правоохранительные органы.

«Уже с августа, как только Ирина Юрьевна решила переехать жить в Турцию, он узнал об этом, полетел туда. И там стал угрожать: стучать в дверь, вламываться в дом. Были неоднократные обращения в турецкую полицию. Когда она мне первый раз позвонила 7 августа 2022 года, я поехал и подал заявление в правоохранительные органы о том, что мы установили местонахождение человека, который находится в розыске в России <…> К сожалению, по неизвестным обстоятельствам турецкая полиция его не арестовала, не [направила] в Россию», — рассказал Геворкян.

Однако бывшему мужу выдали предписание, запрещающее приближаться к дому Ирины и к ней самой. Но оно действовало ограниченное количество времени. Адвокат сказал, что его клиентка рассказывала минимум о четырех попытках экс-супруга проникнуть к ней в дом.

«Его задачей было, как рассказывала Ирина Юрьевна, заполучить ребенка. Остальных деталей я не расскажу <…> В ближайшее время мы установим это он или какой-то другой человек (убил Ирину — прим. ред.). Но за все время сотрудничества мне она ни разу не рассказывала о конфликтах с третьими лицами», — добавил он.

Почему пара разошлась?

Развестись с мужем Ирина решила, потому что человек сильно изменился, был уже не тем, за кого она выходила замуж. Начались ругань, ссоры, женщина устала от этого, отметил собеседник «360».

«Она приняла решение и с его же согласия переехала с ребенком в Москву. Но потом он говорил, писал во всякие инстанции, что она якобы украла ребенка. Бред полнейший. У нас есть письменное его согласие, не на словах», — подчеркнул защитник.

Когда Ирина сообщила о намерении переехать в Турцию, адвокат предлагал остаться. Он понимал, что, если она уедет из России, это «может иметь негативные последствия».

«Если бы она осталась жить в России, то была бы как за каменной стеной. Если бы он пересек границу РФ, его бы сразу поймали», — заключил адвокат.

О подозреваемом известно, что шесть лет назад он был телохранителем у олигарха из Монако и украл драгоценности из его сейфа. В московском аэропорту его задержали, однако из-под стражи он сбежал. По данным следствия, сейчас подозреваемый в убийстве Ирины с их общим малолетним ребенком уехал из Турции.