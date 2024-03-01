Эксклюзив 01 марта 2024, 22:38 Ударил гирей, а потом ножом. Мать раненого мальчика рассказала подробности нападения на ее сына в Подмосковье Подросток получил удар ножом в спину от друга в Подмосковье Freepik

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В Подмосковье ученик седьмого класса во время прогулки напал на одноклассника с ножом и гантелей. Пострадавшего госпитализировали с травмой и многочисленными ножевыми ранениями. Мать мальчика в беседе с «360» поделилась подробностями произошедшего, а также рассказала о самочувствии своего сына.

От дружбы до поножовщины

Женщина рассказала, что ее сын учится с нападавшим с одном классе, причем они давно дружат. Ей неизвестно, чтобы между ними когда-либо возникали конфликты. Сейчас ее сын находится в больнице. Они с мужем к нему приезжали, но с его лечащим врачом пока не успели поговорить, так как тот был на операции.

Сейчас он чувствует себя хорошо, ходит на перевязки. Состояние у него такое, как будто он в каком-то ступоре. Не особо говорит, но уже более-менее. По крайней мере, вчера его папа видел в ужасном состоянии. Мать пострадавшего мальчика

По словам собеседницы «360», у ее сына ножевые ранения в области груди, на спине между лопатками, ноги, а также насквозь была проткнута правая рука. Само нападение произошло во время прогулки мальчиков в окрестностях поселка Доброволец.

По словам ее сына, друг сначала ударил его гирей по голове, затем повалил на снег, начал избивать, а потом достал нож. Она думает, что ее ребенок закрывался руками, поэтому по ним и попало. После этого нападавший дотащил ее сына до канавы и сбросил в нее, так как мальчик был весь мокрый, в тине и грязи.

Он, видать, когда его скинул, подумал, может тот умер. Мать пострадавшего мальчика

При этом сын ей сказал, что не терял сознания, а только притворялся. Когда друг развернулся и ушел, он только через некоторое время выполз из канавы и как мог дошел до ближайшего дома.

«Там горел свет, он постучался и попросил помощи. Там была женщина с ребенком, она позвонила мужу, и они вызвали скорую и полицию. Потом они нас нашли», — рассказала женщина.

«Жертва» дружбы

Собеседница «360» призналась, что не ожидала такого, ведь мальчики дружили много лет, вместе гуляли, праздновали дни рождения. Она не понимает, что могло двигать другом ее сына. Женщина добавила, что родители нападавшего до сих пор с ней не связались и не приносили извинений за действия своего сына.

О произошедшем они с мужем узнали от соседей. Ее супруг сразу поехал на место, а там уже были полиция и медики.

По словам собеседницы «360» эту ночь они вообще не спали, сильно нервничают, их просто трясет от переживаний.