Криминал 12 июля 2023, 21:29 Убийство Ржицкого. Как обезопасить россиян от «агентов» из Украины Экс-разведчик Михайлов: необходимо ужесточить контрразведывательный режим в России РИА «Новости»

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Замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого убили по заказу украинской разведки. Преступление планировалось еще с декабря прошлого года. В России необходимо ужесточить контрразведывательный режим. Но на этом останавливаться не следует. Нужно работать над качеством общества, потому что своих предателей в стране хватает.

Что известно об убийстве Станислава Ржицкого

В понедельник, 10 июля, стало известно об убийстве заместителя начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Его застрелили ранним утром, когда тот вышел на пробежку около спортивного комплекса «Олимп». Нападавший выпустил четыре пули в спину и грудь 42-летнему Ржицкому и скрылся с места преступления. Пострадавший скончался на месте. После убийства карточка с именем Ржицкого появилась скандальном на украинском сайте «Миротворец» с пометкой «ликвидирован».

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Правоохранители начали искать предполагаемого убийцу. В распоряжении СК России по Краснодарскому краю опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На них — последняя пробежка Ржицкого, за которым в этот момент ехал на арендованном велосипеде неизвестный. Предварительно, именно он застрелил жертву через несколько минут.

Задержанный по подозрению в убийстве. Фото: пресс-служба Следственного комитета

На следующий день после убийства полицейские, следователи и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого Сергея Денисенко. Он признался в совершении преступления. По данным СМИ, Денисенко выполнял задачу представителей украинской разведки. Кураторы приказали ему ликвидировать любого значимого российского чиновника. Выбор пал на Ржицкого. По имеющимся данным, Денисенко готовился к убийству с декабря прошлого года. Чтобы отсидеться после совершения преступления, он арендовал дом в Туапсе, откуда через два дня должен был отправиться в Стамбул и следом в Швейцарию.

Хватает своих мерзавцев

Конечно, в стране необходимо ужесточить контрразведывательный режим, заявил член Совета по внешней и оборонной политике, генерал майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, шпион, экс-руководитель Управления правительственной информации России Александр Михайлов. Также нужно проводить тщательно фильтрацию людей, которые приезжают в РФ. Но речь идет не только об иностранцах. Ведь в России много своих предателей, заверил он.

«Необходимо ужесточение контрразведывательного режима и фильтрация этих людей, которые пребывают в Россию. <…> Не только тех, кто сюда прибыл, у нас много своих мерзавцев. <…> Мы очень четко должны понимать, каково состояние нашего общества», — сказал эксперт.

Человек, который приезжает в Россию, прежде всего попадает в нашу естественную среду. И если общество абсолютно здорово, пояснил Михайлов, он тоже постепенно начнет приобретать «качества здорового человека».

А в противном случае он подпитывается негативом, который реально существует у нас. Поэтому мне думается, что вопрос ужесточения пограничного режима — это не только вопрос контрразведки, правоохранительной системы. Это вообще вопрос нашего гражданского общества. Александр Михайлов

Генерал указал на то, что в последнее время правоохранители много сделали. Речь идет о быстром реагировании на разные заявления россиян. Но связь между органами и людьми до конца не налажена.

«Не каждому правоохранителю в зону его внимания попадают вот эти мерзавцы. А они попадают в зону внимания других людей. И многим людям высказывания, заявления, атрибутика, которую они носят, не шибко нравится. <…> Мы должны четко для тебя понимать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — констатировал Михайлов.

Необходимо внимательно следить за окружением, чтобы своевременно информировать правоохранителей и спецслужбы для предотвращения тяжких последствий, заключил он.