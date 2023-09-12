Эксклюзив 12 сентября 2023, 17:32 «Угрожал, что сына увижу на кладбище». Турок зарезал сына россиянки после развода Вышедший из тюрьмы бывший турецкий муж россиянки зарезал семилетнего сына

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Семь ножевых ранений, включая перерезанное горло, насчитали на теле семилетнего мальчика, с которым расправился его отец-турок. Мать ребенка, уроженка Уфы, заявила, что бывший муж забрал ребенка на время отпуска. Но потом отказался его возвращать, а после начал слать угрозы, что расправится с ребенком, если женщина начнет его искать. Обещания оказались не пустыми. «360» выяснил все подробности случившегося.

Опасный брак

Двоюродная сестра матери погибшего ребенка Елена в беседе с «360» рассказала, что родственница познакомилась с бывшим мужем 10 лет назад — они вместе работали в туристической отрасли.

Вместе со старшим сыном женщина переехала в Турцию, где вышла замуж. Сначала в семье все было хорошо. На свет появился еще один ребенок, но три года назад супруги начали ссориться, разъехались, а потом развелись.

Еще находясь в браке, турок пришел к бывшей жене и угрожал, что заберет младшего сына к себе и та его больше никогда не увидит.

Сестра стала выгонять его из дома. Он сначала кинул ее об стену, потом схватил младшего ребенка и начал душить. Старший вызвал полицию, которая забрала его в участок. Елена родственница погибшего мальчика

Елена добавила, что младшего племянника показали психологу, который, несмотря на рассказ мальчика об агрессивном отце, решил, что встречи с родителями возможны. На основе этой экспертизы суд вынес постановление, что мужчина может забирать сына к себе на выходные.

По словам Елены, бывший супруг сестры после развода начал заниматься криминальными схемами и кидать людей на деньги. За это его посадили в тюрьму. Но по местному законодательству за хорошее поведение заключенных выпускают на две недели. Именно в этот отпуск он и расправился с ребенком.

Собеседница подчеркнула, что не отдать сына сестра не могла, так как рисковала лишиться права опеки. Она вынужденно исполнила решение суда.

Безутешная мать

Мама погибшего ребенка рассказала, что передала мальчика бывшему мужу еще 19 августа. Сначала все было в порядке, но последние два дня она получила от него огромное количество угроз. Все собранные доказательства женщина отнесла в полицию и написала заявление о похищении мальчика.

Полиция у меня все приняла. Сказали, что будут действовать. Там были открытые угрозы, что он не отдаст мне ребенка живым, что я его заберу только на кладбище. Я пыталась найти сына своими силами. Пыталась обзвонить всех, кого возможно, но найти так и не смогла. Мать мальчика

Женщина добавила, что с ребенком расправился его отец, который нанес ему семь ножевых ранений и перерезал горло. По ее словам, полиция не предприняла никаких мер для поиска ее сына, хотя могла предотвратить убийство.

«Мне везде сказали: „Как вы можете так думать? Отец не причинит вреда своему ребенку. Они обязательно где-нибудь встретятся, и тогда мы передадим ребенка вам“. Они даже не особо искали, а просто ждали, что он где-то объявится, а он не объявился. И моего сына больше нет», — подчеркнула она.

Бесполезные поиски

Двоюродная сестра убитой горем женщины заявила о вине полиции в смерти племянника. Она подчеркнула, что за все то время, пока мальчик находился с отцом, правоохранители могли проверить его родственников. Потому что мужчина убил сына в доме своего брата.

Елена добавила, что искала ребенка вместе с сестрой. В социальных сетях она публиковала фотографию племянника и его отца с просьбой о помощи в поисках. По ее словам, сестра начала получать угрозы от бывшего мужа, когда он увидел публикации.

Он ей сообщил, что если она не уберет эту фотографию, то он убьет ребенка. Я все равно втихаря переписывалась с девочками, которые пытались его найти, но не могли. Елена

Она подчеркнула, что, еще находясь в браке, муж запретил сестре вывозить ребенка в Россию и давать ему гражданство, а после похищения мальчика требовал денег, рассчитывая, что снова станет жить за ее счет. Собеседница «360» допустила, что все это он распланировал заранее.

Елена подчеркнула, что после расправы над сыном мужчина пытался покончить с собой. Его поступок женщина назвала простой видимостью. Она отметила, что после попытки удушения мальчика он уже имитировал сердечный приступ в полиции. А на этот раз просто нанес себе незначительное ранение и попал в больницу, чтобы снова не отправляться в тюрьму, тем более что ему уже дали еще 18 лет за продажу наркотиков.