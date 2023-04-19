Криминал 19 апреля 2023, 13:08 Трехлетнюю девочку почти сутки искали в Балашихе. Главное Тело трехлетней девочки, пропавшей в Балашихе 18 апреля, нашли на козырьке дома

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Девочку, которую почти сутки искали в Балашихе, нашли мертвой. Все это время ее тело лежало на козырьке дома. Главное о произошедшем — в материале «360».

Гибель матери

О том, что 39-летняя женщина, страдавшая посттравматическим расстройством, выпала из окна восьмого этажа дома на Заречной улице в Балашихе, сообщили 18 апреля. Ее тело нашли на козырьке подъезда. По предварительной информации, около года назад женщина приехала в Московскую область из Луганска.

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Соседи рассказали «РЕН-ТВ», что примерно в 05:13 они услышали громкий звук со стороны балкона.

«Что-то упало тяжелое. Думаю, что-то тяжелое выкинули, шкаф, может быть. Потом выглянула, вижу — на козырьке женщина лежит», — сообщила местная жительница Елена.

После смерти женщины выяснилось, что ее дочь — 2019 года рождения — пропала. Следователи первым делом отсмотрели видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как мама с дочкой заходят в подъезд, но обратно на улицу ребенок не выходил.

«Момент, когда девочка с матерью заходят в подъезд, на видео есть. Они идут счастливые, девочка запрыгивает на руки маме, та ее обнимает», — рассказал «360» житель дома и участник поисков девочки Максим Шатуров.

Искали всем городом

Полицейские начали обыскивать подъезды и подвалы дома, однако девочку не нашли. К работе привлекли волонтеров, а также водолазов — на случай, если бы пришлось обследовать водоемы. Кинологи осмотрели соседние дома, но тоже нигде не обнаружили следов ребенка.

Следственные органы завели уголовное дело об убийстве малолетнего. Прокуратура Московской области взяла ход расследования под собственный контроль.

Представители регионального СК уточнили, что криминалисты осмотрели квартиры, канализацию и побережье реки Пехорка. Родственников и соседей допросили.

Что случилось с девочкой

Утром 19 апреля Следственный комитет заявил, что тело девочки нашли. Она лежала «в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты».

По предварительным данным, ребенок выпал из окна вместе с матерью. Есть вероятность, что некоторое время после падения девочка была жива.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Расследование продолжается.