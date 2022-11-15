Эксклюзив 15 ноября 2022, 21:30 Тюменца осудили на 12 лет за недоказанное преступление. Он рассказывал о пытках, а пострадавшие — о давлении следствия РИА «Новости»

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В Тюмени мужчину осудили на 12 лет строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. Причиной стало то, что дети увидели его, когда он справлял нужду, и рассказали родителям. На суде выяснилось, что изначально дети рассказали не всю правду, но изменить показания следствие якобы не дало. А сам Губин обвинил силовиков в пытках, которыми его якобы заставили признаться в том, чего он не совершал.

В сентябре 2021 года тюменская полиция задержала 37-летнего Михаила Губина. Его обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек 11 и семи лет и двухлетнего мальчика. По версии следствия, Губин в своем автомобиле остановился напротив дома, за забором которого играли дети, открыл дверь и начал показывать им свои половые органы.

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Михаил Губин утверждал, что остановился, чтобы справить малую нужду, так как не мог терпеть, и даже не выходил из машины, а только приоткрыл дверь. Тем не менее он подписал показания, в которых сознался во всем, что ему вменяли силовики. Его осудили на 12 лет колонии строго режима по 132 статье УК РФ.

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Позднее Губин рассказал своей семье и адвокату, что вынужден был подписать признание под пытками. По его словам, сотрудники полиции доставили его в отдел № 6 города Тюмень, где 16 часов пытали.

Михаил Губин. Фото предоставлено его семьей.

Показания потерпевших

Мать одной из девочек Анна (имя изменено — прим. ред.), которых признали потерпевшими от действий Губина, заявила на суде (стенограмма заседания есть в распоряжении «360»), что дочь рассказала ей о том, что когда к дому подъехала машина, дети решили посмотреть, кто в ней сидит. Дверь была приоткрыта, и когда девочка заглянула внутрь, то увидела мужчину, который держит свой половой орган и мочится.

Когда мать спросила, как мужчина выглядел, дети описали его как пожилого человека с лысиной и усами, в очках и с сединой. Тогда Анна стала спрашивать, что делал мужчина, совершал ли он какие-то движения. Как женщина призналась на суде, ребенок не был уверен, в том, что увидела, но согласился с версией взрослых. Об этом и рассказали следователям.

В первый день ни дома, ни на допросе дети не говорили о том, что мужчина мочился. Также впоследствии показания изменились и относительно внешности мужчины, которого девочки видели в машине.

Позднее, когда Анна пыталась обсудить с дочерью то, что та видела, девочка упомянула, что мужчина писал. На втором допросе семья рассказала об этом, но следователь якобы отказался принимать такие показания.

[Следователь] сказала, что тогда с ребенком будут разговаривать органы опеки и тогда другой человек будет представлять интересы вашего ребенка. <…> Я не пошла на такой шаг. И решили дать показания, как были на первом допросе Мать одной из потерпевших Анна.

На вопрос защитника о том, оказывал ли следователь давление в ходе допроса, Анна ответила: «Можно сказать так». Однако суд не принял это во внимание. Более того, на суде мать девочки рассказала, что детей несколько раз допрашивали без присутствия родителей, часть вопросов детям якобы задавали без видеофиксации.

Признание под пытками

Губина задержали вечером 12 сентября 2021 года, силовики якобы забрали его из дома, не объяснив причин. Сам Губин рассказывал, что сотрудники полиции скрутили ему руки его же ремнем, после чего повели в машину, чтобы отвезти в отделение.

«Меня спросили, везти меня сразу в лес или на допрос», — рассказывал Губин в письме родным из СИЗО (есть в распоряжении «360»).

Уже во время поездки до отделения, по словам Губина, сотрудники начали его бить по голове, а в отделении все продолжилось: силовики рассказали ему о показаниях детей и их родителей и якобы потребовали, чтобы его признание им соответствовало. В противном случае Губину угрожали побоями и изнасилованием, следует из его письма.

«С меня сдернули штаны и бросили на пол. Я оказался голым ниже пояса. <…> ходивший рядом сотрудник приложил плоский предмет к моему лицу в районе уха и начал наносить удары по нему. Затем повернул мою голову на другой бок и стал бить с другой стороны», — рассказал Губин.

Следы побоев на кадрах со следственного эксперимента. Фото предоставлено его семьей Следы побоев на кадрах со следственного эксперимента. Фото предоставлено его семьей

После этого мужчина пожаловался на то, что оглох на одно ухо, ему стало трудно говорить, а правоохранители якобы начали задавать странные вопросы: где парик, когда он побрился и где находится его отец.

Ходивший рядом сотрудник стал искать «палку-****тычку» и угрожал вставить ее мне в анальное отверстие, угрожал током. Меня уверяли, что если мои слова подтвердят показания потерпевших, все закончится Михаил Губин.

При этом сотрудники якобы не раз повторяли, что жаловаться на их действия не имеет смысла, так как они сошлются на сопротивление при задержании или попытку суицида. Ночью, по словам Губина, у него начался бред и галлюцинации.

«Я понимал, что больше не вынесу такого допроса и не желал испытывать то, чем мне угрожали», — рассказал он.

Далее сотрудники пообещали Губину, что отпустят его, если он даст признательные показания, а в дальнейшем ему будет грозить только условный срок. На подписание признания пригласили государственного адвоката, но рассказать ему о пытках Губин побоялся, так как полицейские оставались в кабинете. При этом мужчина подчеркнул, что плохо понимал, что делает, когда подписывал свои показания.

Михаил Губин. Фото предоставлено его семьей.

Обжаловать приговор

Уже в СИЗО Губина осмотрел врач, сделал снимки головы и диагностировал ушиб мягких тканей головы, а также посттравматический средний отек слева. Также из СИЗО он написал заявление о том, что признательные показания были получены под пытками и отказался от них.

Однако в Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело против сотрудников полиции. Адвокат Михаила Губина Максим Калинов рассказал «360», что будет добиваться отмены этого решения и собирается направить порядка 40 обращений в различные инстанции, в том числе президенту и правительству России, Генеральной прокуратуре и Общественной палате.

«В данных обращениях мы будем просить отменить данное постановление, возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, а также будем просить в Генеральной прокуратуре и в прокуратуре Тюмени, чтобы прокуратура вышла с кассационным представлением для отмены приговора», — сказал он.

РИА «Новости»

По словам адвоката, помимо справки из больницы в СИЗО и показаний супруги, которая подтвердила, что на следующий после задержания день у мужа на лице были следы побоев, нарушения со стороны полицейских доказывает и видеозапись следственных действий.

«На видео с проверки показаний на месте, где Губину показывают, как он якобы совершал преступление, видно, что сотрудники полиции задавали наводящие вопросы, которые содержали в себе ответы, Губин был сильно напуган, видно, что он был морально сломлен, на мой взгляд», — заявил Калинов.

Пока адвокат собирает необходимую информацию, проводит опросы и исследования, а также экспертизы, чтобы составить конституционную жалобу и приложить к ней необходимые документы. В таком случае суд, по мнению Калинова, должен будет обратить внимание на обращение. Психологическая экспертиза уже показала, что у Губина нет педофилических расстройств. У него остались жена и трое детей.

«Я обвиняюсь в преступлении, которое категорически идет вразрез со всем моим существом, ценностями, убеждениями, репутацией среди множества друзей, коллег, семьи. Я намерен доказать свою невиновность. Я хочу иметь на это шанс и прошу помощи разобраться в обстоятельствах моего задержания и допроса», — написал Губин в своем письме из СИЗО.