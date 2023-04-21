Криминал 21 апреля 2023, 00:23 Тело 10-летней девочки обнаружили в Карачаевске. Что известно об убийстве ребенка СК по КЧР: подросток из Карачаевска дал признательные показания об убийстве девочки Freepik

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Днем 20 апреля в Карачаевске пропала 10-летняя девочка. Спустя пару часов ее тело обнаружили в соседской квартире. В материале «360» — все, что известно об убийстве к этому часу.

Ушла и не вернулась

Около 13:00 девочка с разрешения родителей пошла в магазин за мороженым. Примерно через два часа, когда дочь не вернулась домой, родители забили тревогу. Не найдя ребенка, в 14:50 они позвонили в отделение полиции. На поиски отправились правоохранители, родственники и соседи. В 15:30 тело ребенка обнаружил отец — оно было в соседней квартире на первом этаже. На девочке не было одежды.

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На место происшествия выехала следственная бригада и криминалисты. Под подозрение попал проживающей в этой квартире 15-летний подросток, его задержали и допросили.

Что произошло

Девочка возвращалась из магазина с мороженым, около подъезда ее поджидал сосед. Старшеклассник ударил ребенка камнем по голове и затащил в квартиру.

Следствие установило детали произошедшего. По предварительным данным, подросток хотел изнасиловать девочку, а потом убить.

«Установлено, что жилец данной квартиры (где нашли тело девочки — прим. ред.), 2007 года рождения, в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем затащил в квартиру и совершил убийство. Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования», — говорится в Telegram-канале МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что подросток дал признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)», — рассказали в ведомстве.

Telegram-канал МВД по Карачаево-Черкесской Республике / Telegram

Что известно о подозреваемом

Давший признательные показания 15-летний подросток учился с убитой девочкой в одной школе, в старших классах.

Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, подросток хотел изнасиловать соседку, но не смог физически. Он ударил школьницу камнем по голове и начал душить в подъезде. Испачканные кровью вещи подросток закинул в стиральную машину.

Надругаться над телом у подозреваемого не получилось. По информации Telegram-канала, парень не был пьян и не находился под действием наркотиков.

Дело взяли на контроль

На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия, назначены криминалистические и другие необходимые экспертизы. Следователи допрашивают родственников подозреваемого и возможных свидетелей произошедшего. Сотрудникам СК предстоит выяснить мотив преступления.

Глава ведомства Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования, сообщили в Telegram-канале ведомства. Руководителя СУ СКР по КЧР Николая Щепкина обязали докладывать о следственных действиях в рамках уголовного дела.