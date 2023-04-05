Криминал 05 апреля 2023, 13:30 Супруги пошли на госизмену ради Украины. Как в России ловят шпионов Супругов из Свердловской области задержали за шпионаж в пользу Украины: главное РИА «Новости»

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Семейную пару из Свердловской области задержали за шпионаж в пользу Украины. Они передавали спецслужбам другой страны информацию, которую те могли использовать против российской армии в зоне СВО. Об этом и других подобных случаях — в материале «360».

Супружескую пару задержали за шпионаж в интересах Украины вечером 4 апреля. Они передавали информацию о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, на котором работали.

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«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона», — уточнили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемых арестовали.

Работали на Украину

По данным силовиков, пара передавала сведения военно-технического характера спецслужбам Украины за денежное вознаграждение. Эти данные противник мог использовать против Вооруженных сил России, которые действуют в зоне специальной военной операции.

Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире у подозреваемых. Там нашли «предметы шпионской деятельности» — о чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили.

На допросе задержанные признались, что предоставляли украинским силовикам чертежи. Что именно было на них изображено, неизвестно. Супруги уточнили, что получили за это около 100 тысяч рублей.

Теперь россиян ждет суд. За госизмену им может грозить лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

РИА «Новости»

Шпионов стало больше

В конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу властей США задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По заданию американской стороны журналист пытался получить секретную информацию: собирал сведения о работе одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Эти данные представляют собой государственную тайну.

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказал, что во время интервью с ним американец постоянно спрашивал о работе екатеринбургского ОПК. Он интересовался опытом Свердловской области — например, могут ли предприятия менять профиль или сколько смен там работают. Ответы на них корреспондент не получил — Вегнер подчеркнул, что не уполномочен делиться такой информацией.

Гершковича арестовали по делу о шпионаже до конца мая. Вину он не признает, руководство The Wall Street Journal также отрицает все обвинения в адрес своего сотрудника.

Третьего апреля Хамовнический суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже женщину. Подробности ее дела не приводятся, поскольку рассмотрение проходит под грифом «секретно». Неизвестно даже гражданство подозреваемой.

А 4 апреля Ростовский областной суд вынес приговор россиянину по делу о госизмене. Мужчину признали виновным и назначили 6,5 года колонии строгого режима.

Он пытался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. При задержании у мужчины нашли анкету и заявление на заключение контракта с украинской армией с его подписью, а также мобильные телефоны, с помощью которых россиянин связывался с абонентами на территории Украины. Кроме того, среди его вещей был костюм «горка таслан».