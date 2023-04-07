Эксклюзив 07 апреля 2023, 19:51 Суд в Уфе арестовал подозреваемых в вымогательстве и похищении двух человек Видео «360»: суд в Уфе арестовал охранников магазина, избивших посетителя

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В Уфе состоялось судебное заседание по делу о вымогательстве и похищении двух человек. Обвинение предъявили пятерым местным жителям, среди которых есть охранники одной из сети супермаркетов. Кадры из зала суда оказались в распоряжении «360». Всех подозреваемых в похищении людей и вымогательстве охранников отправили в следственный изолятор до 5 июня.

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в похищении человека и вымогательстве.

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Следствием установлено, что некоторые из участников процесса работали в службе безопасности или контролерами сети супермаркетов. Объединившись со знакомыми в преступную группировку, они решили заняться вымогательством у тех, кто, по их мнению, причастен к кражам в магазинах.

В феврале 2023 года двое обвиняемых с использованием наручников похитили бывшую сотрудницу супермаркета вместе с ее знакомым. Женщину подкараулили у дома и стали требовать 60 тысяч рублей якобы за кражу в магазине. Когда она отказалась передавать им деньги, злоумышленники насильно посадили ее в машину, увезли от дома и угрожали уголовной ответственностью и «причинением смерти». Также обвиняемые похитили у них паспорта, мобильные телефоны, часы и наушники.

Угрозы убийством и вымогательство

Спустя месяц четверо фигурантов дела в одном из супермаркетов представились сотрудниками службы безопасности и сообщили посетителю магазина «о его противоправных действиях». Злоумышленники заперли парня в служебном помещении и стали избивать руками, ногами и деревянной палкой. Молодого человека вынуждали признаться в совершении преступления. Они закинули его в машину и привезли к другому служебному помещению сети магазинов. Обвиняемые угрожали ему убийством, требуя от парня сообщить пароль его мобильного телефона. Когда тот сказал необходимые данные, они отпустили его.

«В последующем потерпевшие обратились в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Двое обвиняемых частично признали свою вину. Остальные причастность к преступлениям отрицают.