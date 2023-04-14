Эксклюзив 14 апреля 2023, 15:05 Суд в Екатеринбурге отправил под арест подозреваемого в насилии школьника Суд в Екатеринбурге до 11 июня арестовал подростка, обвиняемого в сексуальном насилии РИА «Новости»

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения ученику спецшколы, подозреваемому в насилии. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Обвиняемого отправили под арест до 11 июня. Постановление вступит в законную силу через трое суток.

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Следователи ведут производство по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Истину установит следствие

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил «360, что в этой ситуации не нужно мешать правоохранительным органам устанавливать истину.

«Мы знакомы с этим учреждением, неоднократно там бываем, как минимум раз в полгода. Причин для выезда туда у нас немного, скажу честно. Одна жалоба поступала в 2019 году. Были небольшие проблемы воспитательного характера, когда педагог проявил жесткость в общении с учениками. Оснований для серьезных проверок не было», — сказал он.

Школа для непростых детей

Мороков отметил, что лично знаком с директором учреждения минимум 10 лет и знает его как неплохого педагога и руководителя.

«К нему на должности директора спецшколы вопросов не было. Там непростые пацаны, с девиантным поведением. Они туда попадают по решению суда, а [в спецшколу] только в крайних случаях направляют. Я с ними общался по роду своей работы», — добавил он.

Бывший ученик школы заявил «360», что во время учебы при нем не происходило никаких противоправных поступков.

«Школа как школа. Учишься, ходишь на занятия, кормят вкусно, спишь, гуляешь, ездишь на разные экскурсии. Издевательств в школе не было, все дружелюбные. Работники там замечательные, бывают строгие, но с уважением к нам», — отметил бывший ученик.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученики спецшколы в Екатеринбурге подвергались изнасилованию со стороны сверстников. В частности, одного из мальчиков заставили заниматься оральным сексом.