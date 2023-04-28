Эксклюзив 28 апреля 2023, 16:38 Суд только в начале пути. Чего ожидают от исхода дела Хачатуряна стороны процесса Сестра Хачатуряна заявила, что хочет добиться оправдания имени брата РИА «Новости»

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В Бутырском районном суде Москвы состоялось первое заседание по делу Михаила Хачатуряна. Его дочери в этом процессе выступают потерпевшей стороной. Их отца посмертно обвиняют в ряде преступлений. Сестер в суде 28 апреля не было — их планируют допросить в последнюю очередь.

Позиция адвокатов сестер Хачатурян

Сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме и носило в большей степени техническо-распорядительный характер. На нем огласили обвинительное заключение и определили порядок исследования доказательств в суде.

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Михаила Хачатуряна посмертно обвинили в совершении трех эпизодов насильственных действий сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, а также незаконном обороте и изготовлении порнографических материалов.

Сторона защиты при этом заявила ходатайство о возврате дела прокурору, что вызвало недоумение у адвокатов сестер Хачатурян.

«Это ходатайство для увеличения объема обвинения для Михаила Хачатуряна. То есть сторона защиты просила увеличить обвинения своему же подзащитному — это достаточно удивительно и вызывает вопросы», — отметили юристы в беседе с журналистами после заседания.

Один из адвокатов Алексей Паршин подчеркнул, что они со своей стороны убеждены в том, что Михаил Хачатурян виновен. Доказательства пока еще не исследованы, но в деле их предостаточно. По словам специалиста, сомнений в том, что суд после их изучения признает фигуранта виновным, нет. После чего коллегия судей вынесет постановление о признании мужчины совершившим все эти действия.

«Безусловно мы надеемся, что это постановление повлияет на решение по основному делу девочек. Если [Хачатуряна признают виновным] — это прямая дорога к тому, чтобы признать их действия оправданными, а их — невиновными и действовавшими в рамках необходимой обороны», — пояснил Паршин.

Он добавил, что во многом это дело направлено на восстановление справедливости, так как по нему сестры проходят потерпевшими. Как это и должно было быть изначально, подчеркнул юрист.

«[Девочки] несколько лет подвергались разным видам насилия и, безусловно, какое-то возмещение моральное они должны получить в результате этого процесса», — добавил юрист.

В рамках процесса еще будут допрошены свидетели, привлекут различные документы, уточнил специалист. Пока сложно делать какие-то выводы, что ляжет в основу решения суда. Следующее заседание назначили на 19 мая.

Суд только в начале пути. Девочки отсутствовали на заседании, потому что мы не хотим подвергать их лишним травмам. Ситуация для них психологически травмирующая. Сейчас принято решение допросить их в последнюю очередь, поэтому так мы и поступим. Алексей Паршин адвокат сестер Хачатурян

Юрист добавил, что сейчас сестры работают и занимаются своими делами. Все живут в разных местах, так как им не разрешено общаться между собой.

«Они могли бы поступить иначе»

Средняя сестра Михаила Хачатуряна Марина после заседания рассказала журналистам, что ее брат болел — у него была ишемическая болезнь сердца и другие проблемы со здоровьем. По ее словам, это стало причиной того, что супруга ушла от него.

«А он был верующим, никогда ей не изменял. Он ей сказал, чтобы она не пачкала дом. И она ушла, оставив трех дочерей ему. <…> Их я уже давно не видела и не хочу видеть. У меня уже нет к ним родственного отношения, так как они расправились с моим братом», — сказала женщина.

По мнению Марины Хачатурян, если то, что говорят дочери брата, — правда, то они могли бы поступить иначе — уйти из дома, представить какие-то доказательства, но не идти на преступление.

«[Доказательств] нет. Мы не столько реального срока добиваемся (для девушек, — прим. ред.), сколько оправдания имени брата, которое они опорочили. А что с ними будет в дальнейшем — пусть суд решит. Бог им судья», — добавила она.

Защита родственников Михаила Хачатуряна при этом убеждена, что процесс по делу, которое начали рассматривать в Бутырском суде — просто попытка дочерей убитого добиться минимизации наказания.

«Что касается отличия от основного дела, конечно, здесь более узкое обвинение, оно совершенно другое. Исследуется предположение о том, что Хачатурян оказывал насилие в отношение дочерей. А в том деле стоит вопрос об убийстве Хачатуряна и мотиве преступления», — сказал Алексей Папенов, один из адвокатов родственников отца сестер.

Юрист подчеркнул, что их сторона рассчитывает на то, что обвинение в отношении отца девушек снимут за необоснованностью. Пока адвокаты намерены изучить доказательства, которые представит обвинение, а после — представят уже доказательства защиты, которые должны подтвердить невиновность их подзащитного.

«Дело об убийстве находится в органах предварительного расследования, в суд еще не направлено. <…> Оно ждет своего часа. Противоположная сторона, вероятно, уповает на господа бога», — заключил Папенов.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. На момент совершения преступления им было 17, 18 и 19 лет. Результаты экспертизы показали, что младшая девушка не отдавала отчет своим действиям в момент убийства. Старших признали вменяемыми.

В марте 2021 года против Хачатуряна возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера и истязании. В июне того же года СК ужесточил обвинение. Тогда одна из свидетельниц по делу заявила, что мужчина присылал ей порнографические ролики.