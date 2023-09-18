Эксклюзив 18 сентября 2023, 18:57 Суд оставил без изменений приговор в отношении осужденного на 12 лет тюменца Губина Адвокат Калинов: экспертизы подтвердили пытки в отношении тюменца Губина unsplash.com

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Суд кассационной инстанции в Тюмени оставил без изменений приговор в отношении Михаила Губина, осужденного на 12 лет за то, что он справил нужду на улице. Об этом «360» сообщил адвокат Максим Калинов.

По версии следствия, Губин в своем автомобиле остановился напротив дома, за забором которого играли несовершеннолетние, открыл дверь и начал показывать им свои половые органы. По словам самого осужденного, он остановился, чтобы справить малую нужду, но из машины не выходил. Он добавил, что показания из него выбивали силой.

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Адвокат Губина направил порядка 15 экспертиз к кассационной жалобе, проведенных в рамках защиты осужденного. Некоторые экспертизы показали, что в отношении мужчины действительно применялись пытки.

«Телесные повреждения не могли образоваться в результате того, что якобы Михаил Губин упал из положения стоя ровно на твердую поверхность, как утверждали сотрудники полиции», — отметил Калинов.

Криминалистические экспертизы также показали, что дети в той обстановке не могли видеть Губина. Суд также не учел тот факт, что мать несовершеннолетних заявляла о том, что следователь заставлял ее и детей дать несоответствующие действительности показания, отметил собеседник «360».

«В настоящее время я планирую инициировать проведение еще ряда экспертиз, и я имею право обратиться в Верховный суд с требованием отменить приговор Михаилу Губину», — подчеркнул адвокат.

Психологическая экспертиза подтвердила, что у Губина нет педофилических расстройств. У осужденного остались жена и трое детей.