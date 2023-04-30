Криминал 30 апреля 2023, 15:45 ФСБ спустя четверть века раскрыла убийство Маневича. Кто убрал вице-губернатора Петербурга ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Маневича

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Вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича убили 18 августа 1997 года. По его служебному автомобилю открыли огонь с чердака здания в центре города. Спустя 26 лет ФСБ раскрыла дело о расправе над чиновником.

Барсуков лично передал автомат Калашникова

Утром 30 апреля Федеральная служба безопасности сообщила о том, что дело об убийстве Михаила Маневича раскрыто. Сотрудники ФСБ совместно с МВД смогли задокументировать причастность к совершению преступления двух членов петербургской организованной преступной группировки.

По данным ведомства, один из них занимался наблюдением за местом жительства Маневича и передавал подельнику данные о его передвижении. Второй стрелял по машине, в которой находился политик.

Признательные показания о подготовке и совершении убийства Маневича дали оба фигуранта. Вице-губернатора заказал лидер Тамбовской преступной группировки Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он лично передал им автомат Калашникова, подчеркнули в ФСБ.

Глава Тамбовской ОПГ и его сроки

Барсукова-Кумарина осудили еще в ноябре 2009 года по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге. Он получил 14 лет тюрьмы. В марте 2015 года его приговорили еще к 15 годам лишения свободы по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

В августе 2016 года Барсукова признали виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Срок лишения свободы после этого вырос до 23 лет.

Весной 2019 году суд вынес еще один приговор — по делу о создании Тамбовской ОПГ. По совокупности Барсуков получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, его оштрафовали на миллион рублей.

РИА «Новости»

У Барсукова есть проблемы со здоровьем и первая группа инвалидности. Поэтому наказание он отбывает в тюремной больнице имени Гааза.

В СМИ мужчину прозвали «ночным губернатором» Петербурга. По данным «Коммерсанта», осужденному криминальному авторитету доработали обвинение по еще одному уголовному делу. Ему инкриминировали подстрекательство к убийству в 2000 году его охранника Георгия Позднякова и крестника бизнесмена Яна Гуревского, а также пособничество незаконному обороту оружия.

Еще одно расследование против Барсукова связано с убийством депутата Галины Старовойтовой. Осужденный за соучастие в этом преступлении Михаил Глущенко заявил следователям, что инициатором был Барсуков. В апреле 2019 года лидеру Тамбовской ОПГ предъявили обвинение по этому делу.

Как убили Маневича

Маневич работал в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга с 1992 года, а спустя два года стал его главой. С 1996-го параллельно занимал пост вице-губернатора города.

Утром 18 августа 1997 года он ехал вместе с женой в служебном Volvo. За рулем иномарки был водитель. Маневич сидел на переднем сиденье.

Машине нужно было повернуть с улицы Рубинштейна на Невский проспект. На углу Volvo притормозил. И в этот момент по машине начали стрелять. Огонь открыли из слухового окна на чердаке здания на противоположной стороне улицы.

РИА «Новости»

Убийца, предположительно, успел сделать восемь выстрелов. Вдова Маневича Марина рассказывала о том дне в беседе с «Фонтанкой».

«Я выскочила, чуть не оторвала дверь к Мише и заорала как могла: „Врач есть?!“ У него вся грудь в крови. Я ему кричу: „Только не теряй сознание!“ Он хрипит: „Прости“», — поделилась она.

Марина Маневич тоже получила ранения. Пострадал и водитель служебной машины — ему распороло лицо стеклом. А одна пуля, по словам вдовы чиновника, попала в его «командирские» часы — они спасли мужчине руку.

Маневичу всадили несколько пуль в грудь. Он умер по пути в больницу. Ему было 36 лет.

Каким могло быть будущее Маневича

Маневич был очень умным, образованным и системным человеком. При нем Санкт-Петербург первым прошел приватизацию промышленности. Этот процесс имел большое значение для развития города, отмечал бывший председатель Счетной палаты Алесей Кудрин, вспоминая погибшего в 2019 году.

«Многое изменилось еще при нем! Уверен, сейчас он занимал бы ведущие посты, ведь он был человек масштаба Грефа. На таких людях страна и держится», — говорил Кудрин.

Товарищем Маневича был Игорь Дивинский, депутат Госдумы VII созыва. В беседе с «360» он отметил, что вице-губернатор был очень сильным человеком и грамотным специалистом.

Многие вещи, которые Маневич предлагал на тот момент, были правильными. И руководство города воспользовалось его советами в части управления имуществом, отметил Дивинский.

«Он очень любил Санкт-Петербург, понимал очень многие внутренние движения в городе», — подчеркнул он.

Это был сложный период, шла приватизация. И, в общем-то, Маневич правильно распределял каналы этой приватизации именно в интересах Петербурга. Я думаю, может быть, именно с этим и было связано [его убийство]. Игорь Дивинский депутат Госдумы VII созыва

Дивинский добавил, что Маневич был и великолепным семьянином. Буквально перед убийством он с близкими приехал с отдыха, добавил он.

Политолог Сергей Марков также предположил, что желание убрать Маневича могло быть связано с процессом приватизации. Он напомнил, что Петербург в 90-е годы называли криминальной столицей России. И в рамках попытки ОПГ подмять под себя второй по значимости город страны и произошло убийство чиновника, пояснил эксперт в комментарии «360».

«Маневич был очень энергичный вице-губернатор. И все прогнозировали ему очень большую политическую карьеру, он мог вполне стать и премьер-министром», — заключил Марков.