Эксклюзив 16 марта 2023, 20:13 Справил нужду на восемь лет. Жителя Абакана обвинили в демонстрации гениталий детям из-за болезни и проблем со зрением Жителя Абакана обвинили в демонстрации гениталий детям из-за болезни и проблем со зрением РИА «Новости»

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В Хакасии 63-летнего мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима после того, как он справил нужду в гаражах. Оказалось, рядом расположена детская площадка. Суд вынес приговор, несмотря на хроническую болезнь обвиняемого и плохое зрение. «360» выяснил все, что известно об этом деле.

С чего все началось

Житель Абакана Александр вместе с женой каждое лето уезжал в домик в тайге. Он поехал в город за продуктами 26 июня 2022 года, однако по дороге в магазин остановился, чтобы справить нужду.

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«Мой подзащитный, страдающий заболеванием простаты, остановился в гаражах, потому что из-за болезни не мог терпеть, и пошел справлять малую нужду. Особенность этой болезни связана с длительностью [мочеиспускания] — делал он это около пяти минут. Пока он это делал, вышел мужчина на балкон и снял его на видео, которое выложил в группу», — рассказала адвокат обвиняемого Анна Бутырина.

Она подчеркнула, что этот ролик можно трактовать двояко, поскольку рядом с гаражами, у которых стоял Александр, находится детская площадка. На видео не присутствуют дети — заснят только сам процесс.

«При задержании ему сказали, что рядом находились несовершеннолетние дети. Александр сказал, что никого не видел. У него еще и зрение −3,5. Правоохранительным органам это было неинтересно», — отметила адвокат.

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Поймали вместо маньяка

Александр состоит в браке почти 40 лет. Ранее к ответственности его не привлекали.

«У них взрослый сын и двое внуков, он крайне положительно характеризуется на работе. Я общалась с его друзьями, со многими людьми, которые его знают: все говорят, что он добрейшей души человек», — рассказала адвокат.

Его жена Марина сообщила «360», что в тот день муж, как обычно, уехал за продуктами и вернулся. Она не думала, что произошло что-то необычное, пока рано утром 13 июля к ним не пришли оперативники в гражданском и не забрали Александра.

Сказали, что нужно на опознание кого-то. Он не взял ни телефона, ничего. В семь утра увели. <…> Допрашивали пять следователей 18 часов. <…> Вы знаете, он у меня такой человек, его сломить очень сложно. Как он мог сломаться и подписать там что-то — я не понимаю. <…> Наверное, психологически надавили, хотели повесить на него все изнасилования. Марина жена

Марина уточнила, что муж не признал вины, но подписал какие-то показания о том, чего не делал. По словам супруги, в то время неподалеку орудовал «маньяк», который однажды попытался затащить ребенка в подъезд.

В результате Александру вменили пункт пятый статьи 132 Уголовного кодекса — «Совершение действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних лиц». Наказание по ней подразумевает от 15 лет лишения свободы.

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«Это достаточно редкий случай: у нас справление нужды в общественном месте должно быть квалифицировано по КоАП, который предусматривает штраф в размере тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Но не статья с наказанием от 15 лет лишения свободы», — подчеркнула Анна Бутырина.

Потерпевших начали искать после дела

Обычно уголовное дело заводят после заявления потерпевшего. Но в этом случае его не было.

Никто заявления не писал, что удивительно. Дело возбудили на основании рапорта: было видео, сотрудник правоохранительных органов написал рапорт, и по нему возбудили дело. С процессуальной точки зрения это вообще неправильно: должно быть заявление от потерпевших о том, что совершено правонарушение. А у нас даже потерпевших не было, их потом начали искать. Анна Бутырина адвокат

Сами дети сперва сказали, что ничего не видели, а спустя примерно месяц изменили показания. Начали говорить, что видели мужчину, но описывали его внешность и одежду по-разному.

«Дети половые органы не видели. Они говорили, что видели дядю, который стоял без штанов. <…> А потом вспомнили, что они похожего дядю еще где-то видели. И на этих разнящихся показаниях Александру вменили еще один эпизод по той же статье», — пояснила адвокат.

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Во время заседания прокурор потребовал отправить подсудимого в колонию строгого режима на 15 лет и ограничить возможность заниматься преподавательской деятельностью на 10 лет. Однако Александр не имеет отношения к преподаванию — он не педагог, а инженер.

Верховный суд Республики Хакасии 15 марта вынес приговор. Мужчине дали восемь лет лишения свободы строгого режима и на 10 лет запретили преподавать.

«Мы приобщили медицинские документы в ходе суда, но суд посчитал, что это только способ защиты и не имеет никакого значения. Приобщили фото с детской площадки, где качели установлены [на таком расстоянии] до гаражей, что даже силуэт увидеть сложно. Но суд тоже посчитал, что это не имеет никакого значения», — сказала Бутырина.

Они собираются подавать апелляцию. Супруга обвиняемого уверена, что дело сырое и скомканное, его «просто быстренько спихнули в суд».

«Главное — судья не прислушивается ни к чему. Анна Николаевна (адвокат — прим. ред.) подает ходатайства, но их отклоняют. <…> У нас в Хакасии все в связке. Все друг другу друзья-приятели. Прокуратура на одних давит. <…> Никакие жалобы, ничего не слушают — все мимо ушей. <…> Я в шоке», — подытожила жена Александра.