Эксклюзив 25 апреля 2023, 16:05 «Спать не могла». Жительница Башкирии пыталась перерезать горло 12-летней дочери Житель Башкирии рассказал о попытке жены зарезать их 12-летнюю дочь Unsplash

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В деревне Янтышево Хайбуллинского района Башкирии мать напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь. Женщина попыталась убить ее, а потом свести счеты с жизнью. Отец девочки рассказал «360», как спас ее от супруги.

Приставила нож к горлу

По словам мужчины, утром 24 апреля он проснулся около 06:20 и попросил жену разбудить дочь — девочке нужно успеть на школьную «газель». Женщина ответила, что та пошла в туалет, тогда он решил подождать ее на улице. Спустя время он услышал крики из дома.

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«В спальню захожу — там ножом прямо режет жена. Я ее схватил, нож в сторону оттолкнул, дочке сказал убегать. Жена кричала, что убьет ее. Нож отобрал, с такой силой — прямо согнулся», — сказал он.

До скорой помощи, по его словам, дозвониться не удалось. Пока мужчина звонил в «112», его супруга ходила по дому и обещала убить дочь. Девочка надела куртку, отец усадил ее в машину, отвез на станцию скорой помощи, там передал фельдшеру, а сам поехал к зятю просить помочь связать жену.

Когда мужчины приехали домой, женщина сидела на крыльце, пытаясь причинить себе вред. Ее затащили домой и связали веревкой, вызвали скорую помощь — ей сделали укол, и она успокоилась. После ее госпитализировали.

Лечилась от бессонницы

«В августе–сентябре у ее сестренки случился инсульт, впала в кому. Жена была с ней, ухаживала. Она же фельдшером работала в деревне, сама медик. Домой приехала, и начала болеть. А такой агрессии не замечали, только спать не могла», — рассказал мужчина.

Женщина обращалась за медицинской помощью, лежала в больнице в Акъяре и Уфе, принимала лекарства и работала с психотерапевтом. Тревожный звоночек прозвенел 8 марта, но мужчина узнал об этом только теперь — мать запретила девочке рассказывать о том случае. Тогда, по его словам, она связала ребенку руки, подошла с ножом, но потом отпустила.

«С дочерью все нормально. Операцию не сделали, просто зашили. Порез у нее на шее где-то восемь или десять сантиметров», — сказал отец.

Мужчину уже допросили, он провел у следователя три часа. Он уточнил, что жену положили в психиатрическую больницу. Кроме 12-летней девочки, в семье растят еще четверых детей.

Данные следователей

Сибайский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Республике Башкортостан уже завел уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

«Подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, девочка проснулась и оказала сопротивление матери, отец забежал в дом, выхватил нож и оказал ребенку первую помощь. Женщину отправили в специализированное учреждение закрытого типа, дом семьи осмотрели следователи и криминалисты. Они назначили комплекс судебных экспертиз.