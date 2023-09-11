Эксклюзив 11 сентября 2023, 15:38 Соседи рассказали о подростке, напавшем на людей с ножом в ростовском хуторе Напавший на людей в школе ростовского хутора не вызывал подозрений у соседей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подросток, напавший на людей с ножом в школе хутора Красный Десант Ростовской области, всегда вел себя спокойно и не вызывал подозрений. Об этом рассказали «360» соседи мальчика.

По словам местных жительниц, 15-летний школьник и его младший брат живут с бабушкой отдельно от родителей. Об отце и матери подростка соседи ничего не знают. Бабушку мальчиков одна из собеседниц назвала очень хорошей женщиной.

Реклама

Еще одна собеседница «360» отметила, что школьник всегда здоровался с ней на улице и часто предлагал свою помощь. Другая соседка подтвердила эти слова и назвала подростка приятным. В последний раз женщина видела его две-три недели назад.

«Да, мальчишка хороший. Мне так кажется, его в школе гнобили. Это единственный вариант может быть. Я не знаю, я предполагаю так, потому что на улице он был нормальный мальчишка, никого никогда не оскорблял», — отметила собеседница.

Положительно отозвалась о школьнике и сотрудница местного магазина. По ее словам, подросток приходил покупать хлеб вместе с бабушкой. Продавец никогда не замечала за ним ничего странного.

«Хороший мальчик, спокойный, уравновешенный. <…> Нормальный абсолютно мальчик», — сказала женщина.

Реакция младшего брата

«360» удалось поговорить с младшим братом школьника. Мальчик сказал, что накануне не замечал в поведении родственника ничего необычного. Поступок старшего брата стал для ребенка неожиданностью. Как отреагировали на новость родители, мальчик не знает.

О нападении подростка сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Утром 11 сентября старшеклассник пришел в свою школу в маске и с ножом. Школьник успел ранить четверых взрослых — троих сотрудников и пенсионера, который привел внучку на уроки. Пожилой мужчина, по неподтвержденным официально данным, получил пять ножевых ранений.

Старшеклассника задержали очевидцы, никто из детей не пострадал. По словам Голубева, мальчик страдает психическим заболеванием.

После случившегося возбудили уголовно дело о покушении на убийство. В Следственном комитете сообщили, что подросток собирался убить школьного учителя.