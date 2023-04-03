Криминал 03 апреля 2023, 20:21 Шутил и радовался худобе статуэтки. Пострадавшие при взрыве кафе вспомнили последние минуты жизни Татарского Пострадавшие вспомнили последние минуты перед взрывом кафе, где погиб Владлен Татарский Пресс-служба Следственного комитета

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При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, пострадали еще 32 человека. Они вспомнили, что именно произошло перед взрывом и как вела себя Дарья Трепова, которая подарила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.

В результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга пострадали 32 человека, сообщили в Минздраве.

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«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии», — отметили в пресс-службе ведомства.

Погибшим оказался военный корреспондент и блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). В числе пострадавших оказались журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин. По данным ТАСС, Любина находится в госпитале МЧС — она получила травмы лица и рану ноги.

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению уточнили, что восемь человек остаются в больницах тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших оценивают как средней тяжести или удовлетворительное. При этом девять человек уже отпустили по домам, они продолжат лечиться амбулаторно.

Среди пострадавших были и жители других городов. Пятеро приехали в Санкт-Петербург из Ленинградской области, еще по одному — из Пензы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Псковской области и Оренбурга.

Председатель петербургского фонда доноров Станислав Давыдов отметил, что больницам города хватает донорской крови для пострадавших. Он подчеркнул, что в медучреждениях есть и все нужные лекарства.

Шутил и познакомил с женой

Статуэтку, которая была начинена взрывчаткой, сперва не разрешили пронести в кафе, рассказал один из пострадавших Telegram-каналу Shot. Организаторы не пропустили ее из-за соображений безопасности, однако Трепова попросила разрешения лично у военкора. При этом рамок металлодетектора в кафе не было, а охрана как таковая отсутствовала.

Владлен Татарский узнал Трепову, рассказал «360» политолог Евгений Вологин, который был в кафе во время взрыва.

Он ее узнал. Между ними состоялся диалог весьма комплементарный. Он ее вспомнил, девушка ему уже дарила какие-то там подарки, связанные с ДНР. Евгений Вологин политолог

По его словам, Татарский вспомнил имя девушки — он называл ее Настей — а также позвал сесть рядом с ним. После этого они обменялись шутками о внешнем виде подарка — бюста военкора в каске. Владлен пошутил: выразил надежду, что у фигуры не будет животика.

Еще одна шутка Владлена оказалась пророческой: принимая у Треповой подарок, он спросил: «А вдруг это заминировано?», вспомнил аналитик. Он добавил, что не придал этой части диалога значения, потому что он прошел в «доброжелательной атмосфере»

Затем Татарский познакомил ее со своей женой. По словам Вологина, девушка не ответила на вопрос об авторстве статуэтки. При этом она выглядела взволнованной: политический аналитик объяснил ее поведение самой обстановкой, которая была торжественной, с большим количеством людей. Скрыть свои чувства Трепова не смогла, поэтому открыто их признала, вспомнил он.

«Когда она выносила в коробке свой подарок, то сказала, что волнуется. Там сцены, как таковой, не было, только пространство для ведущего и Владлена», — уточнил Вологин.

Счет на минуты

Вологин добавил, что статуэтка была в руках у Татарского меньше минуты. Она взорвалась, как только военкор поставил ее на стол.

Он взял этот бюст, рассмотрел, повертел в руках, сделал какие-то замечания. Статуэтка находилась у Владлена в руках секунд 30 точно. А может быть — и минуту. То есть, он его повертел и, по моему, поставил или на стол, или в подарочный пакет-коробку. Евгений Вологин. политолог

Еще один гость Родион Варежкин рассказал RT, что девушки уже не было в зале, когда произошел взрыв. По его словам, она пробыла внутри всего семь минут.

«В этот момент (момент взрыва — прим. ред.) Татарский как раз подшучивал над собой и этой самой скульптурой. Девушки в зале в тот момент уже не было. Видимо, она воспользовалась моментом и тихонько ушла», — заявил он.

Взрыв произошел настолько быстро, что гости не успели ничего сообразить, рассказала «360» другая пострадавшая Юлия Нагорская. Она уточнила, что была в кафе с другом, который и принял удар на себя.

«У него все намного тяжелее чем у меня, у меня потеря слуха на минимум, осколочные ранения лица», — рассказала она.