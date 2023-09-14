Эксклюзив 14 сентября 2023, 16:34 «Шокирующее известие». Задержание актрисы Искандер вызвало недоумение у ее коллег Актер Олег Зима: коллеги Рамили Искандер пришли в недоумение из-за ее задержания РИА «Новости»

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Коллег актрисы Рамили Искандер шокировала новость о ее задержании. Об этом сообщил «360» актер Олег Зима, работающий с артисткой в Российском академическом молодежном театре.

По данным Telegram-канала Mash, Искандер задержали по уголовному делу о покушении на торговлю наркотиками. При обыске дома и автомобиля заслуженной артистки России обнаружили два килограмма запрещенного вещества. Актрисе грозит срок от 15 до 20 лет.

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Олег Зима узнал о случившемся из прессы. Кроме того, после появления новости актеру позвонили коллеги и жена.

«Коллеги, естественно, в шоке. Никто ничего не понимает: что происходит, что это такое вообще? Никто ничего не знает точно так же, как и все. В основном все узнали из прессы и, естественно, начали друг друга обзванивать в недоумении», — рассказал артист РАМТ.

Собеседник сообщил, что не виделся с Искандер почти полгода, поскольку они играли в разных спектаклях. О профессиональных качествах актрисы говорит ее работа, отметил Зима.

Деталей о жизни задержанной коллеги актер не привел. В период, когда они виделись, артист не заметил изменений в поведении Искандер или чего-то подозрительного. Пока ему не позвонили коллеги, Зима думал, что новость о задержании не соответствует действительности.

«Просто обыкновенный человек. <…> Максимально шокирующее известие», — поделился эмоциями собеседник.

О судьбе спектаклей, в которых задействована Искандер, актер не знает. По словам Зимы, не так давно артистку уже заменяли в постановках.

«Насколько я знаю, просто у нее болела спина, но это было вообще до этого всего», — подытожил артист.

Комментарий РАМТ

В отделе по связям с общественностью Российского академического молодежного театра «360» сообщили, что в будущих спектаклях, в которых должна была играть Искандер, ее заменит кто-то другой.

«Нас пандемия многому научила, так что все будет хорошо», — заверили в театре.

О задержании актрисы в РАМТ узнали из новостей. В отделе по связям с общественностью сказали, что в театре восприняли это сообщение настороженно.

Каких-то подозрительных случаев с артисткой в РАМТ не было. В театре Искандер охарактеризовали как прекрасную актрису.