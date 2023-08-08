Криминал 08 августа 2023, 23:34 Шесть лет за полсотни смертей. Приговор для производителей суррогата оказался внезапно мягким Адвокат Ярмуш: нужно ужесточить наказание за сбыт суррогата алкоголя до 10-12 лет Freepik

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Суррогатный алкоголь продолжает убивать россиян. За последние годы в стране прогремели несколько массовых отравлений. В лучшем случае пострадавшие попадали в больницу в тяжелом состоянии, в худшем — умирали. Однако производителям «паленки» зачастую выносят мизерные сроки. Почему?

Сомнительные сроки наказания

Суд в Екатеринбурге приговорил шестерых подозреваемых в деле об отравлении суррогатом к срокам от 5,5 до 6,5 года. Причем поместили их в колонию общего режима. Два года назад их паленый алкоголь убил 44 человека.

По делу проходили семь человек, но одна из обвиняемых отделалась тремя годами условно.

РИА «Новости»

Фигурантам дела предъявили обвинения по нескольким статьям. Судья суммирует их, учитывает все смягчающие и отягчающие обстоятельства и по каждому подсудимому выносит решение, отметила в разговоре с «360» адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Но логика «два плюс два равно четыре» тут не работает. Нельзя просто сложить сроки наказания по каждой из статей и вынести окончательное решение. Судья частично суммирует количество лет и выносит вердикт, который считает наиболее справедливым, подчеркнула адвокат.

Продажа смертельной «паленки»

Преступники, которым вынесли такой мягкий приговор, больше года поставляли в магазины алкоголь с превышением норм метилового спирта.

До сентября 2021 года схема по незаконному обороту спиртного не давала сбоев. Алкобизнесмены приобретали и продавали продукцию, которая содержала ядовитые примеси в некритичном количестве. Позже они запустили в нелегальный оборот новую партию, в которой как раз и содержался опасный для жизни метанол. Тогда и случилось страшное: от отравления этим суррогатом погибли 44 человека.

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За дело взялись сотрудники регионального Следкома и МВД, во время обысков они нашли и изъяли больше восьми тысяч литров сомнительной продукции.

Спецслужбы прочесали все торговые точки, в том числе рыночные комплексы. И там нашлось еще 37 тысяч литров опасного суррогата.

Повторение истории спустя два года

В начале июня по России прокатилась волна массовых отравлений алкогольным напитком «Мистер Сидр». В числе пострадавших более 100 человек, 36 скончались. Выяснилось, что суррогат производили из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД. Там продукция хранилась ещё с 2012 года после изъятия в ходе проверок.

И вновь правоохранительным органам пришлось обыскивать торговые точки и всевозможные склады в поисках суррогата. В итоге удалось изъять более 70 литров этого опасного напитка. Производителя, а также нескольких его сообщников поместили под стражу на два месяца.

Шесть лет за решеткой — этого достаточно?

Кира Ярмуш заявила, что за подобного рода преступления нужно увеличивать наказание и ужесточать требования к производству спиртных напитков.

«Если люди погибли и было массовое отравление, то как минимум должен был фигурировать срок в 10-12 лет. Конечно, пять-шесть лет — это, с моей точки зрения, не соотносится с тяжестью преступления, последствий и опасности для общества», — отметила Ярмуш.

Только ужесточение наказания поможет остановить «таких горе-предпринимателей и алкокоролей» в попытке массово травить россиян, подытожила адвокат.