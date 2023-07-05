Эксклюзив 05 июля 2023, 14:06 Российская пенсионерка наняла киллера для убийства полицейского Соседка назвала нанявшую киллера для убийства полицейского общественницей

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Краснодарские следователи задержали 81-летнюю пенсионерку, подозреваемую в приготовлении к убийству сотрудника полиции. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК, на такой шаг женщина пошла из-за личной неприязни к правоохранителю.

По данным следствия, киллера пенсионерка искала среди своих ранее судимых знакомых. Так она попала в поле зрения правоохранительных органов, которые взяли ситуацию под контроль. Роль одного из исполнителей «убийства» взял на себя один из полицейских. Пенсионерка пообещала заплатить один миллион рублей за расправу над своим недругом.

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Она передала «киллерам» адрес потенциальной жертвы и попросила ликвидировать полицейского недалеко от его дома. После выполнения заказа пенсионерке показали фотографии с инсценировкой убийства. Для проверки пожилая женщина даже посетила отдел полиции, где работал оперативник. Получив достаточно доказательств, она выплатила исполнителям 25 тысяч рублей. После этого сотрудники Центра по противодействию экстремизму ее задержали.

В отношении пенсионерки завели уголовное дело за организацию приготовления к убийству сотрудника полиции по найму. Кроме того, против женщины возбудили дела за угрозу убийством и незаконный оборот оружия. Ранее фигурантка угрожала обрезом ружья бригаде врачей скорой помощи. В ходе обысков в ее доме криминалисты нашли этот обрез, а также патроны.

По решению суда подозреваемую сразу в нескольких преступлениях пенсионерку отправили под стражу. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства всех совершенных пенсионеркой преступлений и собирают доказательства ее деятельности.

Соседка пожилой женщины в беседе с «360» заявила, что фигурантка уголовных дел активно занималась общественной деятельностью и помогала нуждающимся. Она подчеркнула, что женщина даже купила инвалидную коляску своей заболевшей подруге, а также помогла устроиться на работу приехавшему из Белоруссии слепому молодому человеку.

Собеседница подчеркнула, что своими планами о готовности к ликвидации правоохранителя жительница соседнего дома не делилась.

В распоряжении «360» оказалось видео дома, где жила пенсионерка. На опубликованных кадрах — хороший кирпичный дом с пристройкой и садом. Во дворе стоит прицеп, загруженный домашней и рабочей утварью.

РЕН ТВ со ссылкой на местных жителей сообщил, что на убийство полицейского пенсионерку могла подтолкнуть гибель ее брата. Мужчина продал квартиру, а после пропал на полгода. Его нашли без сознания около одного из домов. Прибывшие на место медики диагностировали у брата пенсионерки травмы, какие бывают после падения с высоты. Пострадавшего доставили в больницу, где тот скончался.

Сестра настаивала на проведении расследования и поиска причастных к гибели брата, но полицейские отказали. Тогда она решила взять дело в свои руки.