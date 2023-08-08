Эксклюзив 08 августа 2023, 20:28 «Ребенок лежал без сознания в крови». СК начал проверку из-за жалоб на расследование избиения мальчика в Москве Мать избитого в Москве 2 года назад мальчика: СК начал проверку расследования этого дела РИА «Новости»

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Следком начал проверку расследования, которое шло после избиения мальчика в московском районе Богородское два года назад. Мать пострадавшего ребенка Анастасия раскрыла «360» подробности случившегося и рассказала о претензиях к тем, кто вел это дело.

Семья переехала в столичный район Преображенское в 2021 году. Сын собеседницы «360» познакомился на площадке с местными детьми, в том числе с одной девочкой.

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У ребенка появились два друга. Они бывали у мальчика в гостях, но затем старшему из них мать пострадавшего запретила приходить. Женщина пояснила, что он вел себя неадекватно и был нечист на руку.

Ребенку по телефону угрожала женщина

По словам собеседницы «360», 9 августа 2021 года к ним пришел незнакомый подросток. С ним были те два друга, которые ходили в гости к ее сыну, отметила Анастасия.

Под угрозами мальчика вывели из квартиры. После этого подросток разговаривал с ним в подъезде и предъявлял претензии, касающиеся каких-то подруг.

Сам ребенок рассказал, что конфликт возник из-за его общения с сестрой нападавшего. Мальчик дарил девочке конфеты, она не возражала против общения. Во время разборок мать пострадавшего пару раз выходила из квартиры, чтобы узнать, все ли в порядке.

«Третий раз я вышла, и он сует моему сыну трубку телефона, прижал его к стене силой. И я слышу, в телефоне кричит с акцентом нерусская женщина и что-то моему сыну угрожает», — вспомнила Анастасия.

Агрессор, до этого хамивший женщине, извинился и сообщил, что ошибся. После этого москвичка собиралась идти с сыном по делам, и он сказал, что подождет ее возле подъезда.

Мать, по ее словам, оделась за 10 минут и увидела, что сына у подъезда нет. Она попыталась позвонить ему, но телефон оказался дома.

Тогда она позвонила одному из друзей мальчика, которые пришли с подростком, и тот сказал, что уже находится дома. Женщина вышла на улицу, начала искать сына и встретила ребенка, с которым только что говорила по телефону.

И он говорит, что кто-то ударил моего сына камнем в лицо, у него пошла кровь, но вы не пугайтесь, ему ее останавливают, а мне надо идти домой. Конечно, домой я его не пустила, попросила показать, где вообще это. Анастасия мать избитого мальчика

Пройдя полквартала, жительница Москвы увидела, как ее сына тащат под руки в сторону стройки. Она догнала компанию, вызвала скорую помощь и полицию.

«Я уехала на скорой, ребенка положили в реанимацию», — сказала женщина.

По ее словам, подросток увел мальчика на площадку, на которой нет камер. Однако нашлись свидетели, видевшие все в окно. Они сказали, что нападавший надел эластичные бинты на руки, с разбега ударил ребенка ногой в лицо, затем нанес несколько ударов руками и начал избивать вместе с тем другом, которому запретили приходить домой к пострадавшему. Кроме того, на площадку пришла мать подростка, отметила собеседница «360».

В течение семи минут ребенок лежал без сознания в луже крови. У них было 30 минут, чтобы вызвать скорую, — они ее не вызвали. Анастасия

Незнакомый мужчина пытался попасть в реанимацию

Мальчику сломали верхнюю челюсть и нос в двух местах. После госпитализации врачи обнаружили у ребенка ушиб и сотрясение головного мозга, также были подозрения на тромб.

«В первый день, как сын попал в реанимацию, какой-то человек пытался пробраться к нему», — вспомнила мать пострадавшего.

Мужчина пришел ночью, представился отцом мальчика и сказал, что принес передачку, но охрана его не пустила. Анастасия отметила, что это не мог быть кто-то из близких, поскольку у них нет других родственников в Москве.

«Следователь сказала, что я должна целовать ноги»

По словам женщины, возбудить дело помогали в Преображенском, поскольку в Богородском не хотели принимать заявление. Сначала дело вела инспектор по делам несовершеннолетних, у которой нападавший подросток стоял на учете. Затем вопросом занялась дознаватель, к которой у матери пострадавшего нет претензий.

После дело перешло к новому следователю. При ней из дела пропали жалобы, ходатайства, видео, документы о причастности других лиц, в том числе матери подростка, сказала Анастасия.

Однажды следователь вызвала женщину к себе и дала ей на подпись какой-то бланк. Там говорилось, что у матери пострадавшего якобы нет ни материальных, ни других претензий к семье нападавшего.

Женщина отказалась подписывать документ. После этого следователь сказала ей, что ее саму нужно посадить, и призвала уважать семью подростка, поделилась собеседница «360».

«Они очень уважаемая семья, и [я должна] целовать им ноги за то, что они со мной еще мягко поступили. А в суде у меня сына заберут, отправят в соседний кабинет, допросят, и вы будете виноваты», — вспомнила слова следователя Анастасия.

Свидетель сказал в суде, что ничего не помнит

Москвичка сообщила, что изначально наняла адвоката, но он слил все материалы другой стороне. Тогда она отказалась от его услуг.

На суде один из свидетелей внезапно сказал, что ничего не помнит. Прокурор задавал ему наводящие вопросы, и очевидец начал отвечать. Тогда адвокат обвиняемого понял, что сейчас может вскрыться правда, отметила мать пострадавшего.

Прямым текстом сказал: «У вас провалов в памяти не было, травму головы еще не получали?» Свидетель просто перестает говорить. Анастасия

Адвокату женщины предлагали сделку — деньги в обмен на отказ от уголовного дела. Москвичка не пошла на такой шаг. После этого ее защитница сначала переносила заседания, а потом прямо сказала, что не хочет участвовать в прениях. На вынесении приговора адвокат не появилась.

«По суду вынесли ему ограничение свободы, не условный срок даже», — посетовала собеседница «360».

После того как Анастасия предала эту историю огласке, на нее вышли волонтеры. Они предоставили адвокатов, которые помогли составить апелляционную жалобу на пересмотр приговора.

«В Следственном комитете проходит проверка, как проходило расследование этого дела», — отметила женщина.

Еще одна семья пострадала

Анастасия рассказала, что от рук подростка и его матери пострадала еще одна семья в 2017 году. Они написали характеристику, но ее тоже не приложили к делу. По словам этих людей, нападавший вместе с матерью избил их ребенка.

«Ребенок лежал в экстренной хирургии месяц. Когда ребенка выписали, заявление не рассматривалось», — сообщила собеседница «360».

Позднее подросток приходил к этой семье домой с палкой и звал их сына. Отец мальчика резко потребовал от агрессора больше у них не появляться. Семья просила рассматривать заявление анонимно, чтобы избежать угроз и расправы.

Больше миллиона на лечение

После избиения сын собеседницы «360» провел год на домашнем обучении. Мальчик до сих пор иногда теряет сознание. По словам матери, на лечение ушло больше миллиона рублей, но в гражданский суд они пока не подавали, так как разбираются с основным делом.