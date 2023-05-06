Эксклюзив 06 мая 2023, 20:42 «Реально, это чудо». Помощник Прилепина попросил молиться за здоровье писателя Помощник Прилепина Кузнецов назвал чудом, что писатель выжил в таком взрыве РИА «Новости»

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Помощник Захара Прилепина Дмитрий Кузнецов в беседе с «360» назвал чудом тот факт, что писатель выжил при таком взрыве. Он попросил россиян молиться за его здоровье.

«Он жив, прошу всех молиться, завтра будет информация по изменению. Вообще это чудо, что это произошло. Это как все равно что упасть с 10 этажа и выжить. Реально, это чудо. Значит, у Бога какие-то планы на Захара», — сообщил собеседник издания.

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Кузнецов добавил, что завтра Прилепин должен выйти из наркоза, и тогда «будет понимание». Писателя успешно прооперировали после теракта, медики ввели его в медикаментозный сон, чтобы ускорить восстановление, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

Подозреваемый в покушении на Прилепина задержан и дает признательные показания. Александр Пермяков заявил, что его в 2018 году завербовало СБУ и в Россию он приехал с целью убить писателя.