Криминал 02 июля 2023, 00:06 Против толкнувшего девушку в Дагестане составили административный протокол МВД Дагестана: против мужчины, толкнувшего девушку из-за платья, составили протокол

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В отношении 38-летнего жителя Каспийска, толкнувшего девушку, составили административный протокол. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД Дагестана.

По словам пострадавшей, нарушитель находился в белой Lada Priora, когда она проходила мимо него в платье без рукавов. Водитель машины посчитал ее наряд слишком откровенным, поэтому сделал ей замечание. В итоге между ними возник конфликт.

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После случившегося каспийчанка обратилась в правоохранительные органы. В течение часа личность подозреваемого установили и доставили мужчину в отдел, против него составили административный протокол.

Сам водитель рассказал свою версию. По его словам, он решил обратить внимание на откровенное платье женщины, но та резко отреагировала на его замечание, стала кричать и использовала нецензурные выражения.

В машине находились дети, и житель Каспийска не хотел, чтобы они слышали ругань. Шофер вышел из автомобиля и стал аккуратно выяснять отношения. Женщина «накинулась» на водителя, поэтому он рефлекторно оттолкнул ее. Когда мужчина попытался уехать, пострадавшая «начала махать сумкой».

В ведомстве уточнили, что через два дня после конфликта медики обнаружили у потерпевшей сотрясение мозга.

«Результаты медицинской экспертизы стали основанием для пересмотра принятых ранее мер, ведь наказание зависит от степени тяжести полученных травм», — сказано в сообщении.

Ранее «360» опубликовал видео с места событий в Каспийске. На кадрах видно, как мужчина выходит из машины и толкает женщину в белом платье, после чего она падает на землю.