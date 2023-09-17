Криминал 17 сентября 2023, 10:59 Пропавшую 30 лет назад девочку снова начали искать в Калмыкии. Она может быть жива РИА «Новости»: в Калмыкии снова ищут пропавшую 30 лет назад девочку Пресс-служба МЧС

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Поиски Зульпият Магомедовой, бесследно пропавшей в 1993 году, возобновили в Элисте. Тогда ребенку было 13 лет. В уголовном деле сохранилась только одна фотография девочки. Однако есть шанс, что она все-таки жива, сообщило РИА «Новости».

В начале февраля 1993 года близ села Вознесеновка произошло убийство женщины. Она и ее гражданский супруг работали на животноводческой ферме.

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Пара воспитывала двух сыновей и дочь женщины от первого брака. Мальчиков вскоре нашли, а девочку и ее отчима — нет. После усиления поисков мужчину обнаружили мертвым. На его теле были огнестрельные ранения.

Девочку продолжали искать. По одной из версий, преступник, который убил ее мать и отчима, похитил ребенка.

Но по горячим следам никого не задержали, а прямых свидетелей не было. Братьев забрали к себе родственники из Дагестана. А расследование, которое начало буксовать, в итоге приостановили.

В единственной школе ее не помнят

Несколько дней назад в село прибыли следователи из Элисты. Их интересовала пропавшая 30 лет девочка.

«Убитая женщина и ее дочь по национальности были даргинцами, но лично я их не знал, хотя родился и вырос здесь. У нас вообще довольно большая диаспора из Дагестана», — рассказал агентству сотрудник местной администрации.

По его словам, он интересовался, не остался ли в селе кто-то из их родни. Но среди диаспоры никто такого припомнить не смог. Вероятно, семья приехала в Калмыкию на заработки.

В единственной школе в селе Зульпият тоже не помнят. По мнению сотрудника администрации, девочка просто могла не посещать занятия.

«Фермы и пастушьи стоянки были на удалении от села, и большинство детей каждую неделю отвозили в школу-интернат до выходных. Но интернат закрылся еще в нулевых, и все его преподаватели разъехались», — добавил он.

Приоритетная версия о похищении

Следствие полагает, что преступление навряд ли связано с профессиональной деятельностью погибшей пары. При этом местные не исключают, что следы могут вести в Дагестан, откуда приехала семья. А расправа была результатом внутрисемейной разборки.

Поиски Зульпият, по информации РИА «Новости», возобновили не только в Калмыкии, но и в Дагестане. Источник агентства пояснил, что преступление было совершено в так называемых условиях неочевидности, а тело подростка не нашли, поэтому приоритетной версией остается похищение.

«Также не исключено, что девочка сбежала, став свидетелем убийства родных. Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется, либо это сделают ее знакомые», — добавил он.

Сейчас Зульпият уже 43 года. Нельзя исключать, что она поменяла имя и фамилию. Вместе с тем есть надежда, что уголовное дело 30-летней давности больше не вернется в архив.