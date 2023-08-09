Эксклюзив 09 августа 2023, 16:05 «Поставили сотрясение мозга». Житель Петрозаводска избил подростков на спортивной площадке Видео «360»: недовольный шумом житель Петрозаводска избил подростков на спортплощадке

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Житель Петрозаводска, недовольный шумным поведением подростков на спортивной площадке во дворе многоквартирного дома, набросился на них с кулаками. Мать одного из пострадавших молодых людей рассказала «360», что ее сыну диагностировали сотрясение головного мозга и травму руки.

Участники конфликта сняли произошедшее на видео. В какой-то момент к толпе подростков подошел агрессивно настроенный мужчина. Он выразил недовольство шумным поведением детей, после чего несколько раз ударил одного молодого человека (тот впоследствии упал), а затем нанес удар головой другому. Во время этого он матерился и несколько раз предлагал отправиться к родителям подростков.

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Сотрясение мозга и ушибы

Мать пострадавшего рассказала «360», что 8 августа они прошли судмедэкспертизу и получили врачебное заключение в отделении детской травматологии.

«У него диагностировали ушиб локтя, плечевого сустава и поставили сотрясение мозга. От госпитализации и стационарного лечения мы отказались, будем проходить его амбулаторно», — уточнила она.

По ее словам, мальчик находится дома, к нему уже приходил врач. Женщина отметила, что агрессивного мужчину не устроило поведение подростков — он попросил их быть чуть тише.

«Они его проигнорировали, он сразу ворвался на площадку и начал сначала одного мальчика гонять. Потом, видимо, вошел в раж и начал всех дубасить. У нас большой многоквартирный дом, лично я его не встречала. Я знаю, что он в нашем доме живет, по камерам видно, что он вещи разгружал к нашему подъезду, но я ничего о нем не знаю и до сих пор не знаю, как его зовут», — рассказала собеседница.

Ударил по голове

Другой участник конфликта, совершеннолетний Артем, заявил «360», что приехал повидаться с товарищами к спортивной площадке. Там уже была потасовка.

«Я приезжаю на машине, выхожу и спрашиваю, задаю ему (мужчине — прим. ред.) вопрос: „Что вам не понравилось?“ Он сразу же бьет меня по лицу головой. Нос опух и глаза немного синие», — рассказал о полученных повреждениях молодой человек.

По его словам, агрессор ушел с места ЧП, но вернулся, когда ему предложили дождаться полицейских.

«И вот он развернулся, подбежал и ударил моего друга. Скорую вызывали, они меня посмотрели, сказали, что все хорошо. Единственное — сказали вызвать врача, если [меня] будет тошнить или [появится] головокружение», — добавил собеседник «360».

Артем подчеркнул, что обратился с заявлением в полицию. В прокуратуре Карелии сообщили, что нападавшего мужчину задержали. Им оказался 40-летний местный житель. Ведомство взяло на контроль ход расследования возбужденного уголовного дела.

Громкие разговоры по телефону в маршрутке не понравились жителю Воронежа. Мужчина ударил школьника и чуть не задушил, обещая «научить разговаривать со взрослыми».