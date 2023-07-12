12 июля 2023, 18:24
Порнография и письма: в деле об убийстве Елены Логуновой всплыли новые подробности
Обозреватель «360» Ракитский: в деле об убийстве Елены Логуновой появились новые сведения
Пару лет назад всю страну поразила до глубины души трагическая история убийства молодой женщины, матери двоих детей, которая вышла утром из дома и не вернулась. Историю рассказывал убитый горем супруг Александр Логунов — такой была его версия. Пока родственники строили догадки, он точно знал, где находилась супруга. По версии следствия, он собственноручно задушил ее и спрятал тело за городом. О новых подробностях в этом деле рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский
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Вас удивит, за что задержали подсудимого изначально: речь пойдет про фильмы для взрослых. И самое жуткое — избавиться от тела, возможно, помогала мать изверга. Я процитирую вам строчки из писем, которые Логунов писал матери погибшей, пока находился в СИЗО.
С чего все началось
Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Ориентировки с приметами и обстоятельствами пропажи висели по всему городу. Супруг пропавшей женины сотрудничал со следствием. Впрочем, что ему было говорить — ушла и ушла, вроде как по магазинам.
Но находились те, кто не верил Александру. Ну, еще бы — как убитый горем муж решается раздавать интервью и даже проходить у всех на глазах — в формате развлекательного телешоу — детектор лжи, который, к слову, только подпитывал подозрения.
Хитрый ход оперативников
И вот случилась странность: его задержали за распространение порнографии в интернете. Всего в материалах 11 эпизодов, больше никакой конкретики общественности не сообщали — это случилось летом 22-го.
Прошел год, но тела так и не было. Но потом как гром среди ясного неба появилось заявление аж центрального аппарата Следственного комитета России. На тот момент не было еще никаких данных, что Александр причастен к пропаже. В ходе грамотной работы сыщиков было получено признание.
Тело Елены Логуновой нашли в лесном массиве на берегу реки. Опознать ее было невозможно, провели ДНК-тест. Она. Лишь в январе этого года с женщиной смогли проститься близкие.
Но к этому моменту муж погибшей уже все рассказал следователям.
Как все произошло на самом деле
Есть несколько фотографий с проверки показаний на месте — подозреваемый на кукле показывает и рассказывает, что творил со своей жертвой. Начала появляться ясность.
Поругались. Причина конфликта — отношения в семье между родителями пары. Из-за ссоры, как считает следствие, супруг задушил свою жену, потом поместил тело в ванную комнату, перевез в гараж — это происходило все в один день 25 июля 2021 года. А на следующее утро, замотав труп в черный пакет, вывез в пригород Рязани.
Кстати, эта хронология событий совпадает и с той, которую установила частный детектив Екатерина Шумякина. В своей версии она рассказала, что у Логунова была помощница.
На этом месте я должен подчеркнуть, что сегодня на скамье подсудимых только Александр Логунов.
Странные письма
Пока главный подозреваемый в убийстве Елены Логуновой находился в следственном изоляторе, на почтовый адрес родителей погибшей женщины пришли по меньшей мере три письма. Их писал Александр.
Он называл 25 июля 2021 года «черным воскресеньем» и молил не рубить с плеча на сроках — мать и отец жертвы признаны потерпевшими, и, конечно, служители Фемиды будут спрашивать их, какое наказание для душегуба они посчитают справедливым.
А еще он писал:
«Я прошу вас помиловать меня. Я должен был по-мужски прекращать все те склоки, которые имели место из-за каких-то бытовых вопросов между вами и моими родственниками. Вместо этого я спрятался от проблемы, надеясь, что все разрешится само собой. Эта трагедия — наша общая, я несу за это наказание. Да, я поступил как трус, как подлый человек. Я осознаю давно уже, что произошло, хочу с вами разделить боль утраты, тяжесть души. Знаете, что я хочу сделать после освобождения? Сходить на могилу… извиниться… просить прощения. В храме отмаливать грехи. Я прошу вас помиловать меня Христа ради. Мы все были не правы, друг другу наговорили гадости».
Что это было?
Вы же уловили контекст, эмоциональный окрас этих строк? Он сожалеет, что в его семье был конфликт, что свекровь и теща внуков не поделили. Он вроде как сам заложник ситуации, но каяться надо было в другом — в убийстве собственной жены.
Без матери и без отца, который «отъедет» лет на 15 — а учитывая, что судят его и за историю с порнографией, может, и больше, — остались две девочки, которым бабушка и дедушка еще только должны объяснить, почему родителей нет рядом.
Убийства
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